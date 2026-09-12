Vehículos abandonados en Asunción: cómo denunciar la acumulación de chatarras en las calles

El mismo panorama de vehiculos abandonados se repite en diversos puntos de la capital. Uno de tantos casos es en las inmediaciones de la Comisaría Décima, cerca de la avenida Aviadores del Chaco.

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El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Rodrigo Delvalle, en conversación con ABC, confirmó que la acumulación de estos rodados constituye un desafío constante para la institución. Según el funcionario, la cantidad de denuncias recibidas semanalmente sobrepasa la capacidad de respuesta inmediata.

El protocolo para realizar denuncias formales

El director de la PMT explicó que la institución recibe entre 10 y 15 denuncias formales cada semana. Ante este escenario, el funcionario detalló los canales habilitados para que la ciudadanía pueda reportar los vehículos que obstruyen el espacio público o generan focos de insalubridad.

Los ciudadanos pueden realizar la denuncia de forma presencial en la oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la planta baja de la Municipalidad de Asunción. Al acudir, se genera automáticamente un expediente que permite el seguimiento del caso por parte de las autoridades municipales.

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Otra alternativa disponible es la gestión a través de la página web oficial de la Municipalidad. En este portal, los interesados pueden cargar la denuncia adjuntando fotografías del vehículo y los datos precisos sobre la ubicación exacta del rodado abandonado en la vía pública.

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Dueños de vehículos abandonados pueden ser sancionados

La gestión de estos vehículos enfrenta dificultades logísticas debido a la falta de espacio en los corralones municipales y en el cuartel central de la PMT. A pesar de la saturación, las autoridades trabajan en el retiro de las unidades reportadas para despejar las calles.

Respecto a las sanciones, Delvalle aclaró que la identificación de los propietarios resulta compleja en la mayoría de los casos. Cuando el dueño es identificado, se aplican multas de cuatro jornales por estacionamiento indebido y otros cuatro jornales por el servicio de remoción con grúa.

En los casos donde los vehículos permanecen en los depósitos por un periodo superior a seis meses sin ser reclamados, la Municipalidad procede a realizar subastas. El director de la PMT señaló que, aunque se busca despejar los espacios, la falta de identificación de los dueños dificulta la aplicación de multas.