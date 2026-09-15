Obras de renovación en la escuela San Francisco enfrentan demoras por problemas estructurales

Ante las severas fallas estructurales del edificio escolar en el barrio San Francisco, unos 950 estudiantes, desde pre-jardín hasta el noveno grado, fueron reubicados en una antigua fábrica textil adaptada con divisorias. La comunidad educativa exige refacciones duraderas.

Los trabajos de refacción comenzaron el 25 de mayo y, tras cuatro meses de ejecución, el equipo técnico identificó deficiencias estructurales, filtraciones de agua y problemas en los desagües pluviales. Estas situaciones obligaron a la constructora a presentar aditivos para ajustar el cronograma original.

La arquitecta Belén Ozuna, residente de obras, explicó: “La institución presentaba múltiples problemas estéticos y funcionales que requerían una intervención profunda. El equipo procedió inicialmente con la demolición de mamposterías que mostraban una ejecución deficiente para luego iniciar la elevación de nuevas estructuras”.

“En la zona de la azotea, los técnicos detectaron fallas en los ductos y en los sistemas de desagüe pluvial, factores que causaban filtraciones constantes. Actualmente, las labores se concentran en el revoque y el enduido de paredes en la planta baja”, amplió la profesional.

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Ajustes en el cronograma de obra

El plazo contractual establecido inicialmente para la finalización de las mejoras era de seis meses. Sin embargo, la aparición de situaciones imprevistas durante la ejecución de los trabajos obligó a la constructora a solicitar una extensión del tiempo previsto.

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La arquitecta Ozuna señaló que la empresa presentó los aditivos correspondientes y aguarda la aprobación de las organizaciones responsables. “Una vez obtenida la autorización, se definirá un nuevo cronograma para concluir las tareas de manera breve y eficiente”, expresó.

El objetivo central de la intervención es dejar la escuela en condiciones óptimas para el retorno de los alumnos. “La renovación abarca la estructura general, los sistemas de cielo raso, la instalación de ventiladores y el refuerzo de la seguridad”, apuntó la arquitecta.

Para finalizar, Belén Ozuna enfatizó la importancia de los trabajos en los barandales y otros elementos de protección. “La presentación de los aditivos busca garantizar que el edificio escolar cumpla con los estándares necesarios para brindar un entorno seguro a los niños”.