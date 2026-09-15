Principio de incendio en edificio del microcentro de Asunción

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) intervino ante un principio de incendio reportado en un edificio del microcentro de Asunción, específicamente en la zona de Estrella y Alberdi.

El comandante del CBVP, Marco Almada, explicó que la intervención, mediante la Compañía de Bomberos de Sajonia, se inició luego de que comenzara a sonar una alarma de incendio.

“Lo que detonó esto fue una alarma de incendio que empezó a sonar. Están buscando el foco de incendio, no lo están encontrando”, informó Almada.

Ante la activación de la alarma, se procedió a evacuar el edificio como parte del protocolo de seguridad.

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Bomberos buscan el origen de la alarma

Según explicó el comandante, la situación no reviste gravedad y se encuentra controlada. Sin embargo, los bomberos continúan trabajando para determinar qué provocó la activación de la alarma.

“El incendio no es algo grave, no se está encontrando inclusive el foco. La alarma es lo que está ocasionando la intervención”, señaló Almada.

Hasta el momento, no se reportaron mayores consecuencias derivadas del incidente.

Procedimiento continúa en el microcentro

Almada tampoco pudo precisar inicialmente cuál es el edificio afectado, debido a que el procedimiento todavía se encontraba en curso al momento de brindar las declaraciones.

Los bomberos permanecen en el lugar para verificar las instalaciones y descartar cualquier riesgo antes de que concluya la intervención.