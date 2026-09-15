Universitarios de San Pedro proponen debate de propuestas entre candidatos a intendente

El encuentro está previsto para este viernes las 18:00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, y busca generar un espacio abierto para que la ciudadanía pueda conocer, comparar y analizar las propuestas de los candidatos que competirán por la administración municipal.

En San Pedro de Ycuamandyyú, dos candidatos disputarán el cargo de intendente en las elecciones del próximo 4 de octubre, en una contienda que definirá quién estará al frente de una administración municipal que enfrenta importantes desafíos para la ciudad.

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Por un lado se encuentra Blas Tito Panza, del Partido Liberal, quien llega como candidato de consenso de una alianza y competirá con la Lista 5. Actualmente se desempeña como concejal departamental.

Por la otra candidatura se encuentra el también concejal departamental José Agustín Mendoza, del Partido Colorado, quien ganó las internas de su sector y llegará a las elecciones con la Lista 1. Mendoza pertenece al equipo político del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, dentro del movimiento Honor Colorado.

Un espacio para conocer las propuestas

Los organizadores plantean el foro como un espacio de participación ciudadana y debate de ideas, donde los candidatos podrán exponer sus proyectos y responder a las inquietudes vinculadas al futuro de la capital del segundo departamento.

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La actividad es impulsada por la Coordinación de Extensión Universitaria, las cátedras de Derecho Electoral y Derecho Constitucional, además de los alumnos del sexto semestre de la cátedra de Derecho Político.

También habrá urna electrónica

Durante el encuentro se contará con la presencia de representantes de la Justicia Electoral, quienes llevarán urnas electrónicas para realizar una demostración del sistema de votación.

La propuesta permitirá a los participantes familiarizarse con el proceso electoral y practicar el uso de las máquinas de votación, como parte de las actividades de orientación y educación cívica.

Con esta iniciativa, los universitarios buscan que el proceso electoral también sea un espacio de información y participación ciudadana, acercando a los candidatos y sus propuestas a la comunidad sampedrana antes de la jornada electoral.