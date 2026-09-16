El Yvoty Rape florece en Caacupé con variedad y movimiento comercial

Colores, aromas y una gran variedad de plantas dan vida a la novena edición del Yvoty Rape, una tradicional expoferia que reúne a productores y vendedores en la compañía Cabañas de Caacupé.

Los expositores aprovechan la ocasión para exhibir y comercializar su producción, además de promocionar sus emprendimientos y compartir con los visitantes recomendaciones sobre el cuidado y mantenimiento de las distintas especies.

Carolina Noguera, una de las expositoras, destacó la buena respuesta del público durante la feria y comentó que ya recibieron visitantes provenientes de Ciudad del Este, Luque y otras zonas del país.

Señaló que la presencia de personas de distintos puntos demuestra el interés que genera el Yvoty Rape y representa una oportunidad para dar a conocer sus productos.

En su stand, Noguera ofrece kokedamas desde Gs. 25.000, una propuesta que combina plantas ornamentales y creatividad, ideal para quienes buscan una alternativa diferente para decorar sus espacios o realizar un obsequio.

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Precios accesibles

Entre las opciones disponibles se encuentran orquídeas desde G. 40.000, tunas desde G. 10.000, rosas desde G. 12.000 y girasoles desde G. 5.000, estos últimos como una alternativa accesible para quienes buscan llevar una flor como obsequio.

La propuesta también incluye terrarios y macetas artesanales, que combinan plantas ornamentales y creatividad para decorar distintos ambientes del hogar.

Buena respuesta de los visitantes

El movimiento de personas y las ventas generan satisfacción entre los expositores, quienes resaltan que la feria constituye una importante oportunidad para mostrar su trabajo, llegar a nuevos clientes y fortalecer sus emprendimientos.

La variedad de productos y precios permite encontrar opciones para diferentes gustos y presupuestos, desde pequeñas plantas y flores para regalar hasta propuestas decorativas para interiores y exteriores.

Yvoty Rape continúa hasta el 22 de septiembre

La expoferia se desarrolla sobre la avenida Coronel Gaudioso Núñez, en la compañía Cabañas de Caacupé, y permanecerá habilitada hasta el 22 de septiembre.

Los puestos pueden ser visitados de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de recorrer la exposición, adquirir plantas y flores y recibir orientación directamente de los productores.

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