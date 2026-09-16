Jornada de donación de sangre en Pedro Juan Caballero

Con el lema “Donar está en nuestra sangre”, se desarrolló este miércoles una jornada de donación de sangre en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Unas 75 personas participaron de la actividad, según informaron los responsables.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina (Socem) de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS), sede Pedro Juan Caballero, el Rotary Club de Ponta Porã y PJC y la Junior Chamber International (JCI) de esta ciudad, según informó Liliana Argüello, portavoz de los organizadores.

Instan a ser donantes voluntarios

La licenciada Beatriz Torres informó que los interesados en donar sangre pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, que está a su cargo, e instó a ser parte de la lista de donantes voluntarios. “Es un acto de amor que puede cambiar la vida de una persona”, expresó.

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El horario de atención en dicha dependencia de salud es de lunes a sábado, de 07 a 11, de 13 a 17 y de 19 a 20:30, y domingo, de 08 a 12, según indicó Torres.