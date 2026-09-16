Pilar será sede de la 32.ª edición del Festival Nacional del País

La ciudad de Pilar será sede, por primera vez en el departamento de Ñeembucú, del Festival Nacional del País, un emprendimiento cultural itinerante organizado por el Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. La actividad reunirá a delegaciones de diferentes puntos del país para celebrar y promover las expresiones artísticas y las raíces culturales paraguayas.

Lea más: Pilar transforma un espacio en centro cultural

La trigésima segunda edición del festival se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre, a partir de las 18:00, en el local del Centro Cultural Municipal de Pilar. En el marco del encuentro también se desarrollará el 16.º Campeonato de Baile de Polka Paraguaya, que tendrá carácter clasificatorio para el Festival Internacional del Takuare´e.

Homenajes

Durante esta edición se rendirá homenaje al vicepresidente de la República, Pedro Alliana; Víctor Ríos Ojeda, rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP); y a Luis Federico Benítez, director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Asimismo, serán reconocidos el gestor cultural Crescencio (Lolito) Villalba; la doctora Felipa González; la profesora Silvia Vargas, doctora en Lengua Guaraní del departamento; y la magíster Gladys Espinosa, docente de lengua guaraní.

Los reconocimientos buscan destacar la trayectoria y el aporte de referentes que contribuyen a la promoción de la cultura, la educación y la lengua guaraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Competencias artísticas

El festival contará con la participación de representantes de distintas ciudades y departamentos del país. Entre las delegaciones anunciadas se encuentran artistas de San Lorenzo, Fernando de la Mora, Ñemby, Itá, Luque, Limpio, Yataity del Norte, San Antonio, San Juan Nepomuceno, Arroyo Esteros, Tobatí, Caaguazú y otras localidades.

Las competencias abarcan diversas modalidades artísticas, entre ellas: Canto,Poesía,Teatro breve,Interpretación de instrumentos tradicionales y baile de polka paraguaya.

La jornada ofrecerá un espacio para que los participantes demuestren sus cualidades artísticas y compartan las manifestaciones culturales propias de sus comunidades.

Un festival que recorre el Paraguay

El Festival Nacional del País nació en 1995, con su primera edición realizada en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central. Al año siguiente, en 1996, la segunda edición tuvo como sede la ciudad de Villeta.

Desde entonces, el emprendimiento cultural fue recorriendo diferentes ciudades del interior del país, llegando incluso a localidades alejadas como Horqueta, en el departamento de Concepción. En 2025, el festival se realizó en la ciudad de Repatriación, departamento de Caaguazú. Este año, la iniciativa llega por primera vez a Ñeembucú, a Pilar como sede de esta nueva edición.

Promoción de la identidad cultural

Entre los principales objetivos del festival se encuentran la promoción y difusión de la identidad cultural paraguaya, el fortalecimiento de los intercambios culturales entre los pueblos y el fomento de la identidad local y regional.