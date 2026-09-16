Presentarán cuentos de jóvenes estudiantes en nueva antología literaria

El Club de Lectura “Fray Manuel Cumá” de la ciudad de Itá, departamento Central, presentará una antología que reúne 16 relatos escritos por estudiantes de instituciones educativas del distrito.

El evento se realizará este viernes 18 de septiembre, a las 19:30, en el Teatro Municipal “Prof. Celso Bazán” de Itá. El acto contará con la presencia de los jóvenes autores, familiares, docentes, directivos y autoridades.

La publicación es resultado del I Concurso de Cuento Juvenil 2025 “Prof. Ramón Benítez”. Los cuentos fueron seleccionados entre los trabajos presentados por 64 estudiantes de 13 instituciones educativas de la ciudad de Itá.

Los relatos fueron escritos en el marco del concurso impulsado por el Club de Lectura “Fray Manuel Cumá”.

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La iniciativa tuvo como objetivo fomentar el hábito de la lectura y la escritura creativa entre los adolescentes, además de generar un espacio para identificar y acompañar a nuevos talentos literarios de la comunidad.

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Desde la organización destacaron que la publicación permitirá a varios de los participantes acceder por primera vez a la edición de sus trabajos, como parte de una experiencia que busca incentivar la producción literaria juvenil.

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El libro también pretende constituirse en un registro de la creatividad de las nuevas generaciones y en un aporte al patrimonio cultural y literario de Itá.

Con esta actividad, el Club de Lectura “Fray Manuel Cumá” busca fortalecer los espacios destinados a la cultura y la educación, promoviendo entre los jóvenes la lectura y la escritura como herramientas de expresión y creación.