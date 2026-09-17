San Miguel: entregan asistencia a familias afectadas por granizada

Familias afectadas por la intensa granizada que causó daños en viviendas del casco urbano de San Miguel y de la compañía Arazapé el pasado viernes 11 de septiembre recibieron asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Los damnificados fueron beneficiados con chapas, colchones, colchas y maderas terciadas para reparar sus viviendas y atender las necesidades más urgentes.

En total, fueron 40 viviendas afectadas en el distrito de San Miguel durante el temporal registrado en las primeras horas del viernes.

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Los pobladores señalaron que los granizos eran de gran tamaño y perforaron los techos de las casas, principalmente los de Eternit, ocasionando importantes daños materiales.

En la comunidad de Arazapé, específicamente en el barrio Hugua, unas 10 viviendas resultaron afectadas por la intensa granizada. Varias familias tuvieron que improvisar medidas para evitar que el agua ingresara a sus viviendas y dañara sus pertenencias.

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Teresa Rodríguez, una de las damnificadas, relató que el techo de su vivienda quedó con varios agujeros y que el agua ingresó al lugar donde guarda lana y otros materiales utilizados para la confección de prendas.

“Enormes eran los granizos, eran iguales a una piedra. Eran cerca de las 05:30 de la mañana cuando sentí los fuertes golpes en el techo”, manifestó.

Clara Altamirano, otra de las afectadas, contó que la cocina y parte de su habitación quedaron dañadas por la granizada. “De repente cayó un fuerte viento y, enseguida, enormes pedazos de hielo comenzaron a agujerear el techo de mi cocina, que quedó como si fuese un colador”, relató.

La mujer tuvo que cubrir su cama con una carpa para proteger sus pertenencias del agua.

Tras el temporal, la Municipalidad de San Miguel activó el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) y realizó un relevamiento de las familias afectadas para determinar los daños y las necesidades más urgentes.

Con base en el relevamiento realizado, la SEN entregó los elementos de asistencia a las familias damnificadas. Las chapas, colchones, colchas y maderas terciadas serán destinadas principalmente a la reparación de los techos y a la recuperación de las viviendas afectadas por el temporal.