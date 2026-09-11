Granizada perforó techos y dejó unas 30 viviendas afectadas en San Miguel

Unas 30 viviendas resultaron afectadas por la caída de granizos registrada en las primeras horas de este viernes en la ciudad de San Miguel, Misiones.

Los pobladores señalaron que las “piedras de hielo” eran de gran tamaño y perforaron los techos de sus viviendas, causando importantes daños materiales.

Teresa Rodríguez, una de las afectadas, mencionó que el techo de su vivienda es de chapa Eternit y que la caída del granizo agujereó varias zonas, afectando principalmente el lugar donde guarda la lana y otros materiales que utiliza para la confección de ropas.

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“Enormes eran los granizos, eran iguales a una piedra. Eran cerca de las 05:30 de la mañana cuando sentí los fuertes golpes en el techo y, al mirar, observé enormes piedras de hielo que estaban cayendo. Una vez que pasó, fui hacia la pieza donde guardo mi material de lana y encontré el techo totalmente agujereado y mi materia prima mojada”, indicó Rodríguez.

De igual manera, Clara Altamirano también relató que su vivienda fue afectada por la caída de granizo, específicamente la cocina y una parte de su habitación.

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“De repente cayó un fuerte viento y, enseguida, enormes pedazos de hielo comenzaron a agujerear el techo de mi cocina, que quedó como si fuese un colador. Una parte de mi pieza también fue afectada, lo que sirvió para mojar todas mis pertenencias”, indicó.

La mujer tuvo que cubrir su cama con una carpa y colocar debajo sus ropas y las de su hija para evitar que se mojaran por completo. Agregó que, prácticamente, es la primera vez que un temporal afecta de esta manera a la comunidad.

Una situación similar ocurrió en la comunidad de Arazapé, una de las compañías de este distrito, específicamente en el barrio Hugua.

Según reportó el jefe de la Subcomisaría, Ever Ovelar, unas 10 viviendas fueron alcanzadas por la granizada, y los techos de Eternit quedaron totalmente agujereados.

Municipalidad inicia asistencia

La secretaria general de la Municipalidad de San Miguel, Sofía Díaz, informó que activaron el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) y realizan el relevamiento de datos para cuantificar los daños y coordinar la asistencia a las familias afectadas.

“Numerosos daños causaron la tormenta que tuvimos en el casco urbano de San Miguel. El número exacto todavía no tenemos, pero aproximadamente son 30 viviendas afectadas”, señaló.

Agregó que los equipos municipales recorren las viviendas para identificar las necesidades más urgentes de cada familia.

“Estamos recabando bien los datos para saber realmente cuántas chapas, colchones, frazadas y otros elementos necesitan las familias. Es la primera parte del trabajo”, explicó.

Díaz indicó además que, una vez concluido el relevamiento, la Municipalidad gestionará el apoyo de la Gobernación de Misiones y de otras instituciones para que la ayuda llegue lo antes posible a los damnificados.