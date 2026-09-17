Nacionales
17 de septiembre de 2026 a la - 18:13

Video sobre pesca de cardumen de dorados es falso, dice Mades

Embarcación naranja y blanca con dos personas en chalecos salvavidas navegando en aguas rodeadas de vegetación densa.
Un grupo de personas navega en embarcación por los ríos Paraguay y Paraná durante monitoreos del Mades.

Tras una circulación de publicaciones y materiales audiovisuales que “generan confusión” referente al cardumen de dorados en el río Paraná, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) dio a conocer que se trata de una información falsa.

Por ABC Color
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Según el Ministerio del Ambiente, actualmente se realiza un monitoreo y seguimiento de la “migración, comportamiento y desplazamiento” de los cardúmenes mediante equipos especializados y con base en verificaciones técnicas, al igual que datos obtenidos en el territorio.

“Toda información relacionada con estos procesos será comunicada de manera responsable y oficial, a través de los canales institucionales del Ministerio”, detallan.

Mapa que muestra rutas migratorias de cardúmenes a través de banderas rojas y líneas punteadas en tonos naranjas y verdes.
Funcionarios del MADES realizan controles de cardúmenes en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná.

Asimismo, instan a la ciudadanía a “tener especial cuidado ante este tipo de contenidos” y evitar compartir información cuyo origen o veracidad no hayan sido confirmados.

“El Mades reafirma su compromiso de brindar información oficial, responsable y sustentada técnicamente sobre la situación de los recursos pesqueros en el país”, concluyen.

Este pronunciamiento respondería a un video que fue viralizado masivamente en redes sociales cuyo contenido no correspondería a nuestro país.

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