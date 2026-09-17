Video sobre pesca de cardumen de dorados es falso, dice Mades

Según el Ministerio del Ambiente, actualmente se realiza un monitoreo y seguimiento de la “migración, comportamiento y desplazamiento” de los cardúmenes mediante equipos especializados y con base en verificaciones técnicas, al igual que datos obtenidos en el territorio.

“Toda información relacionada con estos procesos será comunicada de manera responsable y oficial, a través de los canales institucionales del Ministerio”, detallan.

Asimismo, instan a la ciudadanía a “tener especial cuidado ante este tipo de contenidos” y evitar compartir información cuyo origen o veracidad no hayan sido confirmados.

“El Mades reafirma su compromiso de brindar información oficial, responsable y sustentada técnicamente sobre la situación de los recursos pesqueros en el país”, concluyen.

Este pronunciamiento respondería a un video que fue viralizado masivamente en redes sociales cuyo contenido no correspondería a nuestro país.

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