Aguardan ingreso de cardúmenes en el río Paraná y advierten sanciones por depredación

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de técnicos de la Oficina Regional de Ayolas, intensifica los trabajos de monitoreo ante la posible presencia e ingreso de cardúmenes en aguas del río Paraná, específicamente en el tramo comprendido entre los destacamentos navales de Coratei y Panchito López. Los controles se realizan de manera conjunta con personal de la Prefectura Naval de Ayolas.

El director de Pesca y Acuicultura del MADES, Adam Leguizamón, señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades argentinas, los cardúmenes estarían conformados principalmente por boga, dorado y sábalo.

“La información que estamos teniendo por parte de nuestros pares argentinos es que sería un cardumen de boga, dorados y sábalo, principalmente”, explicó.

Hasta el momento no se registra el ingreso de cardúmenes a Paraguay

En otra línea, Leguizamón aclaró que, hasta el momento, no se reportó el ingreso de los cardúmenes al territorio paraguayo. Sin embargo, las autoridades ya se encuentran atentas al desplazamiento registrado desde zonas de Argentina, donde las provincias de Corrientes y Chaco adoptaron medidas excepcionales de manejo para prevenir la pesca durante este periodo. Según los datos disponibles, los peces estarían avanzando aproximadamente 30 kilómetros por día.

“Nosotros como Ministerio del Ambiente enviamos a nuestros técnicos para que se constituyan en esa zona, vean la magnitud. Hasta el momento no hay reporte de ingreso todavía o de llegada hasta el área de competencia de Paraguay-Paraná”, manifestó el director de Pesca y Acuicultura.

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Asimismo, puntualizó que durante los recorridos, los técnicos del Mades realizan controles a pescadores comerciales y deportivos, verificando los carnés y licencias correspondientes, además de las condiciones de las embarcaciones y los elementos utilizados para la actividad.

Instan a evitar la pesca indiscriminada ante migración de peces

Por otra parte, precisó que durante el recorrido realizan como una especie de concienciación sobre la importancia biológica del desplazamiento de estas especies y la necesidad de evitar prácticas de pesca indiscriminada.

“Esto es un proceso migratorio donde se asegura también la reproducción de las especies”, sostuvo, al señalar además que la creciente del río Paraná genera condiciones que favorecen el desplazamiento de los ejemplares aguas arriba.

En ese contexto, Leguizamón destacó que Paraguay cuenta con un protocolo unificado de protección de cardúmenes con Argentina.

“Nosotros tenemos un protocolo unificado de protección de cardúmenes entre el Estado paraguayo y la República Argentina, ratificado a través de la Comisión Mixta del Río Paraguay-Paraná”, indicó. El objetivo es evitar la depredación y el aprovechamiento irracional de los recursos durante la migración.

Multas y hasta penas de cárcel

El director afirmó que durante los controles, los inspectores del Mades y la Prefectura verifican que no se pesquen ejemplares demasiado pequeños, que se utilicen redes y equipos legales, y que se respeten las cantidades máximas fijadas para la pesca deportiva y comercial.

En este sentido, recordó que quienes incumplan las normativas pueden ser sancionados con multas y otras medidas administrativas, incluida la suspensión o retiro de la licencia de pesca. En casos de mayor gravedad, cuando se configure una depredación considerada delito, el caso puede ser comunicado a la Fiscalía del Medio Ambiente.

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“Pueden llegar a tener pena privativa de libertad el aprovechamiento irracional e ilegal de los recursos”, advirtió.

Los monitoreos continuarán de forma permanente para acompañar el desplazamiento de los cardúmenes y proteger los recursos pesqueros durante este proceso natural.