Amambay: faltan remedios, pero gerentes de salud hacen campaña por “el caballo del comisario”

Los gerentes locales de salud pública en Amambay realizan activamente campaña proselitista a favor del intendentable cartista en Pedro Juan Caballero, Luis Guillén, y del candidato a concejal Paulo Acosta, considerado “el caballo del comisario”, ya que es sobrino del gobernador de Amambay, Juan “Juancho” Acosta (ANR-HC).

Se trata del doctor Osmar Fariña, director del Hospital Regional, y el doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria y, por ende, máximo representante del Ministerio de Salud en Amambay.

Ambos fueron fotografiados exhibiendo el dedo índice, como una forma de hacer campaña por la lista 1, en un acto en el marco de la campaña para las elecciones municipales del 4 de octubre. Estaban acompañados por los candidatos cartistas y varios funcionarios que serían jefes de servicios y programas de salud pública a nivel local.

¿Es la forma de sostenerse en sus cargos?

Varias fuentes señalaron que la activa participación de los que están en cargos públicos importantes a nivel local en la campaña política partidaria a favor del oficialismo nacional es una forma de conservar sus puestos.

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Indicaron que, si bien las normas exigen la idoneidad para ocupar dichos cargos, en la práctica tiende a prevalecer la afinidad con el poder político de turno y que hay varios ejemplos que confirman dicha teoría.