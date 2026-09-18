Nacionales
18 de septiembre de 2026 a la - 20:20

Clausuran el bar La Ferretería en Asunción por polución sonora

Dos hombres de perfil fijan un cartel que dice 'Municipalidad de Asunción' y 'Suspensión de Actividad' en una puerta de madera.
Dos hombres colocan un cartel de suspensión de actividad en la puerta de Ferretería Pacífico en Asunción.

El intendente de Asunción, Luis Bello, frenó las actividades del bar Ferretería Pacífico por ruidos molestos. La Comuna exige medidas correctivas para evitar la polución sonora externa, así levantar la sanción.

Por ABC Color
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La Municipalidad de Asunción dispuso la suspensión inmediata de las actividades comerciales del local Ferretería Pacífico, conocido popularmente en la movida nocturna como “La Ferretería”.

El establecimiento, ubicado sobre la calle Juan de Salazar y Teniente Troche, cobró fama por ser uno de los primeros bares con concepto speakeasy o bar oculto en la capital, detrás de la fachada simulada de ferretería.

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La medida administrativa se ejecutó como desenlace de una firme protesta ciudadana organizada por los residentes de la zona, quienes salieron a las calles para exigir la intervención de las autoridades.

Exigen adecuación con aislamiento acústico

Las familias denunciaron que la falta de adecuación acústica del bar hace la zona difícil de convivir por la música y vibraciones durante la noche.

Desde el municipio capitalino confirmaron que la sanción se mantendrá firme y vigente de forma indefinida hasta que los propietarios realicen las obras de infraestructura necesarias para garantizar el aislamiento sonoro hacia el exterior.

Grupo de cuatro personas, una con olla y otra con abrigo, sostienen carteles pidiendo el cierre del bar en un ambiente nocturno.
Cuatro vecinos se manifiestan en la calle contra el bar Ferretería Pacífico por polución sonora en Asunción.

Por otro lado, la Comuna prometió que este procedimiento no será un hecho aislado e intensificará los controles nocturnos en otros sectores críticos de Asunción donde proliferan bares y discotecas pegados a zonas habitacionales.