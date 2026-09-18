Clausuran el bar La Ferretería en Asunción por polución sonora

La Municipalidad de Asunción dispuso la suspensión inmediata de las actividades comerciales del local Ferretería Pacífico, conocido popularmente en la movida nocturna como “La Ferretería”.

El establecimiento, ubicado sobre la calle Juan de Salazar y Teniente Troche, cobró fama por ser uno de los primeros bares con concepto speakeasy o bar oculto en la capital, detrás de la fachada simulada de ferretería.

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La medida administrativa se ejecutó como desenlace de una firme protesta ciudadana organizada por los residentes de la zona, quienes salieron a las calles para exigir la intervención de las autoridades.

Exigen adecuación con aislamiento acústico

Las familias denunciaron que la falta de adecuación acústica del bar hace la zona difícil de convivir por la música y vibraciones durante la noche.

Desde el municipio capitalino confirmaron que la sanción se mantendrá firme y vigente de forma indefinida hasta que los propietarios realicen las obras de infraestructura necesarias para garantizar el aislamiento sonoro hacia el exterior.

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Por otro lado, la Comuna prometió que este procedimiento no será un hecho aislado e intensificará los controles nocturnos en otros sectores críticos de Asunción donde proliferan bares y discotecas pegados a zonas habitacionales.