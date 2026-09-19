Docente sanjuanina representará a Misiones en programa de capacitación en Japón

Laura Cubilla, docente de la escolar básica de la Escuela Diocesana Misionera de San Juan Bautista, Misiones, fue adjudicada con una beca de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para participar de un programa de capacitación en enseñanza y metodología de las matemáticas.

El viaje está previsto para el 27 de septiembre y la formación se desarrollará durante casi un mes y medio en la ciudad de Okayama.

La capacitación estará enfocada en la actualización y digitalización de la enseñanza de las matemáticas, además de las estrategias utilizadas en las aulas.

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“Es para la actualización y digitalización prácticamente, en el área de matemáticas. Las metodologías utilizadas, las estrategias utilizadas en el área, en las salas con los chicos”, explicó Cubilla.

La docente será la única representante de la región y una de las cuatro paraguayas seleccionadas para esta beca. “Somos cuatro a nivel país que vamos a ir en esta beca y en este viaje. Pero sí, a nivel regional soy la única”, señaló.

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Agregó que la experiencia le permitirá fortalecer sus conocimientos y luego compartirlos con otros docentes y estudiantes.

Cubilla comentó que hasta el momento recibió el respaldo de la institución educativa y que la supervisión ya fue informada sobre su participación en el programa. Sin embargo, señaló que aún no tuvo acompañamiento de las autoridades municipales.

“Hasta el momento nadie se comunicó conmigo del Municipio. Hay muchos gastos antes, previo para el viaje, pero después la JICA cubre todo”, manifestó.