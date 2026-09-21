Confirman prisión de fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños

El Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala, de la Capital, compuesta por Agustín Lovera Cañete, Camilo Torres y María Belén Agüero, decidió de manera unánime confirmar los autointerlocutorios por los que se decretó la prisión preventiva de Santiago Luis Guillermo Cappello Barreto, fisioterapeuta imputado por presunto abuso sexual de tres niños cuya rehabilitación estaba a su cargo.

Según determinó el tribunal, los hechos punibles atribuidos de abuso sexual en personas indefensas (Art. 130 inc. 1º del CP) y abuso sexual en niños (Art. 135a inc. 1º y 2º del CP) son de extrema gravedad, por lo que la orden de prisión preventiva corresponde.

Además, se consideró que existe peligro de fuga, por lo cual se aplicó lo dispuesto en el Art. 243 inc. 2 del Código Procesal Penal (CPP), así como también como la investigación aún se encuentra en estado incipiente; por ende el tribunal sostuvo que hay probabilidades de que el imputado destruya, modifique u oculte elementos probatorios o influya en la causa.

A pesar de que la defensa ofreció constancias laborales, familiares y cauciones reales sobre bienes inmuebles y vehículos por un valor superior a G. 1.700.000.000, el tribunal resolvió que dichos elementos no poseen la entidad ni la fuerza jurídica suficiente para neutralizar el peligro de fuga dada la magnitud de la causa.

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Antecedentes de la causa

El fisioterapeuta de una clínica privada identificado como Santiago Luis Guillermo Cappello Barreto está imputado por su presunta responsabilidad en abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas. Esta causa por hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes se inició el pasado 3 de agosto de 2026.

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El profesional fue imputado por el fiscal Juan Marcelo De Jesús García De Zúñiga, por la supuesta comisión de los hechos de abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas, específicamente contra tres niños de 10, 7 y 5 años, respectivamente, luego de que los padres de las víctimas hayan denunciado los actos cometidos durante sesiones de rehabilitación.

El abogado defensor Raúl Eligio Caballero Cantero presentó una apelación a la prisión preventiva de su cliente bajo el argumento de que se presentó voluntariamente ante las autoridades y tiene arraigo suficiente para no fugarse, además de que no existe obstrucción a la investigación, además de la distancia de residencia entre las víctimas y su defendido, por lo que solicitó se le aplique arresto domiciliario con el uso de la tobillera electrónica. Dicha apelación es la que ahora el tribunal dio lugar pero la rechazó, al confirmar la prisión preventiva.

El imputado se presentó ante las autoridades en compañía de sus abogados el 8 de setiembre último. Según determinó el tribunal, el mismo deberá guardar reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos o en el centro penitenciario más acorde para su cumplimiento.