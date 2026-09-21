Doña María Justina celebra sus 93 años adornada con flores amarillas

En coincidencia con el inicio de la primavera y el Día de la Juventud, doña María Justina festejó sus 93 primaveras de una manera muy especial. Rodeada de flores amarillas, posó para una sesión fotográfica para celebrar no solo su cumpleaños, sino también su historia y las experiencias que atesora a lo largo de casi un siglo de vida.

La homenajeada es oriunda de la compañía Jhuguá Jhú de la ciudad de Ypacaraí. Es conocida cariñosamente como “Ña Chini”. Su vida está ligada además a la historia del Paraguay, ya que fue esposa de Concepción Ucedo, un excombatiente de la Guerra del Chaco (1932-1935).

Doña Justina tiene una única hija, Justina Ucedo, quien la acompaña en este día tan especial.

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Flores amarillas

Las flores amarillas, símbolo de alegría, vida y celebración, acompañaron este día tan especial en la vida de doña María Justina.

Sonriente y con emoción, protagonizó la hermosa sesión de fotos que quedará como recuerdo de esta fecha tan significativa. Cada imagen refleja una vida llena de historias, experiencias y momentos compartidos junto a sus seres queridos, mencionó su hija Justina.

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Se cumplen 93 primaveras, son miles de recuerdos y una vida que continúa floreciendo. Una celebración que invita a valorar y homenajear a nuestros adultos mayores, quienes con sus historias mantienen viva parte de la memoria de nuestras familias y comunidades.

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