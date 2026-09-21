Furor por las flores amarillas en la Expoferia Yvoty Rape

Las flores amarillas fueron las más solicitadas por los visitantes durante la jornada de este lunes, resaltó Romina Penayo, una de las participantes de la Expoferia Yvoty Rape.

Señaló que despertaron un particular interés por su llamativo color y se convirtieron en una de las opciones preferidas de quienes recorrieron los diferentes stands.

La feriante destacó además el buen movimiento registrado en la exposición y la respuesta positiva de los visitantes, quienes llegaron en busca de variedad de plantas para embellecer sus hogares y espacios verdes.

Los girasoles pueden encontrarse desde G. 15.000, mientras que los ramos de flores amarillas tienen un costo desde G. 50.000, dependiendo del tamaño y la variedad.

La expositora expresó su satisfacción por la respuesta del público y agradeció la presencia de los turistas. Destacó que desde los primeros días de la feria se registraron buenas ventas.

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Fortalecer la economía

La actividad representa además una oportunidad para fortalecer la economía de la comunidad y promocionar el trabajo de los productores de la compañía Cabañas, quienes cada año preparan sus viveros y emprendimientos para recibir a los visitantes durante esta temporada.

La Expoferia Yvoty Rape continuará hasta el 22 de septiembre, con propuestas para toda la familia y una amplia variedad de flores, plantas y productos elaborados por emprendedores de la zona.

¿Cómo llegar a la feria?

Para quienes llegan desde Asunción por la ruta PY02, deben continuar hasta la rotonda de Kurusu Peregrino, en Caacupé, del km 48. En este punto se debe seguir por el desvío que conduce hacia Atyrá y, a unos 500 metros, tomar la avenida Coronel Gaudiosio Núñez, que cruza por la compañía Cabañas hasta el lugar donde se realiza la feria.

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