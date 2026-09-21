Yvoty Rape recibe la Primavera entre flores, plantas y tradición

La feria de las flores se desarrolla sobre la avenida Coronel Gaudioso Núñez, en la compañía Cabañas de Caacupé, donde los visitantes pueden recorrer hoy los diferentes puestos y encontrar una amplia variedad de especies y productos.

La llegada de la nueva estación genera un ambiente especial en la expoferia, donde las flores y plantas ocupan el centro de la escena. Familias, parejas y visitantes de diferentes lugares ya pasaron por aquí para conocer las propuestas, adquirir plantas para sus hogares y compartir un momento en contacto con la naturaleza.

Los expositores ponen a disposición del público flores de temporada, plantas ornamentales, tunas, orquídeas, rosas y girasoles, además de kokedamas, terrarios, macetas artesanales y diferentes artículos decorativos. Cada puesto presenta una propuesta particular, fruto del trabajo y la dedicación de emprendedores y productores que buscan mantener viva la tradición de cultivar y comercializar plantas.

Uno de los atractivos de la feria es que los visitantes no solamente pueden comprar flores y plantas, sino también recibir recomendaciones para su cuidado. Los expositores brindan asesoramiento sobre riego, ubicación, iluminación y otros aspectos importantes para que las especies puedan mantenerse saludables y crecer adecuadamente.

Entre las opciones disponibles se encuentran orquídeas desde G. 40.000, tunas desde G. 10.000, rosas desde G. 12.000 y girasoles desde G. 5.000. También se ofrecen kokedamas desde G. 25.000, una alternativa que atrae a quienes buscan incorporar elementos naturales y diferentes a la decoración del hogar.

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Visitantes de diferentes puntos

El movimiento de personas también genera expectativas entre los expositores, quienes destacan la presencia de visitantes provenientes de distintos puntos del país. Carolina Noguera, expositora de la feria, comentó que ya recibieron personas procedentes de Ciudad del Este, Luque y otras ciudades, lo que demuestra el interés que despierta esta tradicional actividad.

Los puestos se convierten así en espacios donde los visitantes pueden conversar directamente con los productores, conocer las características de cada especie y elegir aquellas que mejor se adapten a sus hogares, jardines o espacios de trabajo.

La expoferia representa además una oportunidad para apoyar el trabajo de los emprendedores y productores, quienes encuentran en Yvoty Rape un espacio para mostrar su producción y generar ingresos a través de la venta de sus plantas, flores y artesanías.

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Una primavera rodeada de flores

Con la Primavera, el Yvoty Rape invita a renovar los espacios y llenarlos de vida. El color y la diversidad de las flores acompañan el recorrido de los visitantes, mientras que las plantas ornamentales ofrecen distintas alternativas para quienes desean embellecer sus hogares.

La feria también mantiene un componente familiar y tradicional, convirtiéndose en un paseo donde se puede disfrutar de la naturaleza, conocer nuevas especies y descubrir el esfuerzo que existe detrás de cada planta cultivada y cada producto elaborado por los expositores.

La novena edición de la Expoferia Yvoty Rape culmina mañana 22 de septiembre, con atención de 08:00 a 21:00, sobre la avenida Coronel Gaudioso Núñez, en la compañía Cabañas de Caacupé.

Así, entre flores, plantas, artesanías y propuestas para el hogar, Yvoty Rape recibe la Primavera celebrando el trabajo de sus productores y ofreciendo a los visitantes un espacio para encontrarse con la naturaleza y llevar un poco de ella a sus hogares.

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