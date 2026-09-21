Día de la Juventud: “los jóvenes queremos oportunidades para construir nuestro futuro”

Cada 21 de septiembre, el Día de la Juventud pone en el centro de la conversación a una generación que busca abrirse camino y aportar al desarrollo del país.

Para Matías Rubén Servín Medina, de 19 años, la juventud paraguaya tiene un papel importante por su dinamismo, creatividad y capacidad de involucrarse en los desafíos de la sociedad.

El joven señaló que, pese a ese potencial, todavía existen dificultades que limitan las oportunidades para muchos jóvenes. Entre ellas mencionó el acceso desigual a una educación técnica y universitaria de calidad, la informalidad laboral y las dificultades para acceder al primer empleo.

Para Servín, uno de los principales reclamos de la juventud es contar con igualdad de oportunidades y reglas de juego justas. También destacó la necesidad de acceder a empleos dignos, recibir una formación acorde a las exigencias actuales y disponer de espacios reales de participación en las decisiones públicas.

Una juventud que quiere participar

El joven también habló sobre el papel que deben asumir los ciudadanos en las elecciones municipales. Consideró importante observar la trayectoria, idoneidad y honestidad de los candidatos, además de analizar sus propuestas y la posibilidad de que estas respondan a las necesidades de cada comunidad.

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En ese sentido, sostuvo que las propuestas deben estar por encima de los colores políticos y que la mirada debe centrarse en la ciudad donde cada persona vive y se desarrolla.

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El desafío de emprender

Desde su experiencia, Servín también resaltó la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la familia.

Explicó que emprender requiere disciplina, organización y establecer prioridades, pero también dedicar tiempo de calidad a los seres queridos.

Afirmó que la comunicación familiar es fundamental para afrontar los desafíos del emprendimiento y convertir el esfuerzo laboral en un proyecto compartido.

Con su mirada de joven de 19 años, Matías Servín plantea así una reflexión sobre una generación que busca oportunidades para estudiar, trabajar, emprender y participar activamente en la construcción de su comunidad y del país.

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