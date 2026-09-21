Salud: fonoaudiólogos exigen reducción de carga horaria a 15 horas

Las movilizaciones en el sistema de salud pública iniciaron con los gremios médicos, quienes lograron un incremento de G. 2 millones por cada vínculo de 12 horas.

Posteriormente, los kinesiólogos y fisioterapeutas se movilizaron exigiendo un aumento salarial de G. 1 millón por funcionario, logrando una reunión la semana pasada con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

En esta línea, ahora son los fonoaudiólogos del MSPBS quienes se organizan para llevar su reclamo ante las autoridades del Poder Ejecutivo, centrando sus exigencias en la equiparación de su carga horaria.

“Nosotros vamos a hacer una manifestación netamente del sindicato de profesionales de fonoaudiología, exigiendo la reducción (de carga horaria) a 15 horas semanales”, comentó Jazmín Monjagatta, representante sindical.

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Dinero no les alcanza

Actualmente, los fonoaudiólogos dependientes del Ministerio de Salud cumplen una jornada de 30 horas semanales por un sueldo base de G. 4.000.000.

Tras los descuentos de ley de jubilación (del 16%), el monto percibido se reduce a aproximadamente G. 3.300.000 o G. 3.360.000, una suma que los profesionales califican de insuficiente para cubrir los gastos diarios y el traslado hacia centros asistenciales del interior del país, según indicó Monjagatta.

A esto se suma la complejidad de la atención. Debido a las conductas disruptivas y la desregulación conductual de los pacientes, los funcionarios señalan estar expuestos diariamente a un alto desgaste físico y emocional, así como a riesgos físicos.

“Pedir un aumento salarial está un poco difícil, pero sí estamos queriendo que al menos tengamos una reducción de carga horaria, porque realmente nosotros trabajamos con pacientes que tienen discapacidad, que requieren mucho gasto físico y emocional”, declaró Monjagatta.

Inequidad institucional y compra de insumos propios

Desde el gremio remarcan la disparidad en las jornadas laborales en comparación con otras dependencias e instituciones públicas.

Mientras en el MSPBS la jornada es de 30 horas, en el Hospital de Clínicas y la Senadis la carga es de 12 horas laborales, mientras que en el IPS y el Hospital Militar alcanza las 15 horas.

Asimismo, dentro del mismo Ministerio de Salud, el área de Psicología trabaja 15 horas semanales, según apuntó Monjagatta.

“Estamos luchando para todos, no solamente que sea después de 5 años de antigüedad recién tener esa disminución. Aproximadamente, somos 60 fonoaudiólogos del Ministerio”, declaró la representante sindical.

No hay equipos para fonoaudiólogos

Adicionalmente, los profesionales denuncian la falta de equipamiento por parte del Estado, señalando que los mismos funcionarios han tenido que adquirir mobiliario básico y materiales para habilitar sus consultorios en los hospitales.

“Hay colegas que tienen que equipar su consultorio, porque el gobierno no equipa. Comenzaron con una mesa chiquita que tuvieron que comprar o pedir. Son muchos los motivos que tenemos para poder exigir la reducción de carga horaria”, sostuvo Monjagatta.

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Sin respuestas desde 2023

La representante sindical indicó que vienen presentando notas formales y asesorándose con abogados desde el año 2023 sin haber obtenido respuesta alguna por parte del Ministerio de Salud.

Ante la falta de aperturas de diálogo previas, la nueva comisión directiva del sindicato optó por la medida de fuerza e informó de la manifestación tanto al Ministerio de Salud.

“Desde 2023 que no tenemos respuesta del Ministerio. Muchísimas notas mandamos para que nos reduzcan la carga horaria y nunca tuvimos ninguna respuesta. Entonces, la situación es que tenemos que acudir a esto para ver si así somos escuchados”, declaró la representante sindical.

La exigencia principal apunta a que la carga de 15 horas semanales sea aplicable de forma universal a todos los fonoaudiólogos de la institución, sin requerir una antigüedad de cinco años para acceder al beneficio.