PGN 2027: Bicameral retoma el análisis este lunes con cuatro entes y cifras que marcan fuertes diferencias

El estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027 proseguirá este lunes 21 de septiembre desde las 9:00 con la exposición del titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), el doctor Isaías Fretes y a las 11:00 con la defensa del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Derlis León (ambos designados recientemente en sus cargos).

El debate proseguirá a la tarde con la ministra Claudia Centurión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el ingeniero Miguel Báez, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) a las 14:00 y las 15:00, respectivamente. Cabe recordar que estas defensas ante la CBP se iniciaron la semana pasada con la exposición del ministro Tadeo Rojas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

El proyecto de ley de PGN 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año), monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 5.900 (aunque menor a los G. 7.800 que se había presupuestado para el PGN 2026).

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Salud, IPS, MOPC y ANDE defenderán presupuestos ante la CBP

La Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) informó que recibirá a las autoridades del Mspybs, el IPS, MOPC y ANDE para la presentación y defensa del presupuesto de la institución. Esta Comisión es la instancia legislativa que analiza el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo antes de que el Congreso avance con el tratamiento del PGN.

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En esta etapa participarán los legisladores titulares que integran la comisión. Los suplentes asumirán únicamente ante una ausencia definitiva o la renuncia de alguno de los miembros titulares.

Entre los participantes previstos figuran la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, además de representantes de ambas cámaras del Congreso.

¿Cuánto son los presupuestos que se asignan a estas cuatro instituciones?

El Ministerio de Salud Pública pasará de un presupuesto de G. 10,2 billones en 2026, equivalentes a US$ 1.307,7 millones al cambio proyectado para ese año, a G. 18,2 billones en 2027. El monto previsto para el próximo ejercicio equivale a US$ 2.818 millones, con un tipo de cambio proyectado de G. 6.458 por dólar. La diferencia alcanza G. 7,98 billones, equivalente a un aumento cercano al 78%.

En tanto que, el IPS tendrá un presupuesto de G. 14,22 billones en el proyecto de ley para el ejercicio fiscal 2027. La cifra representa un aumento de 8,1% frente a los G. 13,15 billones incluidos en el documento presupuestario de 2026. En valores nominales, la diferencia alcanza G. 1,07 billones.

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Por su lado, el presupuesto del MOPC presentado para el próximo ejercicio fiscal asigna G. 9,28 billones a la institución, frente a los G. 6,99 billones establecidos para 2026. La diferencia es de G. 2,28 billones, equivalente a un aumento del 32,7%.

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Finalmente, el presupuesto 2027 de la ANDE, según documentos oficiales, prevé G. 15,11 billones frente a G. 16,02 billones del ejercicio 2026. Del cotejo de estas cantidades se deduce que el presupuesto de la empresa eléctrica estatal plantea una reducción del 5,68%. La baja alcanza G. 902.984 millones.

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