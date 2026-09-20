Sindicatos de Salud reclaman reajuste salarial de G. 1 millón para 42.000 trabajadores

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud del Hospital Pediátrico Acosta Ñu, Nelly Giménez, informó que nueve sindicatos de hospitales públicos se encuentran adheridos al reclamo de aumento salarial, que —según sostuvo— vienen impulsando desde hace más de una década.

Giménez señaló que la situación económica de los trabajadores se agravó tras la entrada en vigencia de la nueva normativa jubilatoria, que establece un aporte del 16% para los funcionarios.

Indicó que, en muchos casos, los salarios rondan entre G. 2.400.000 y G. 2.800.000, montos que incluso se ubican por debajo del salario mínimo legal vigente (G. 3.044.000).

“Estamos pidiendo algo justo para que podamos vivir dignamente, porque no nos alcanza para nada”, expresó la dirigente sindical.

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Pedido alcanza a todos los grupos ocupacionales

La representante gremial explicó que el reajuste solicitado contempla a todos los grupos ocupacionales que prestan servicios en los hospitales públicos, excluyendo a los médicos, quienes recientemente lograron un acuerdo salarial con el Gobierno.

Según detalló, el beneficio alcanzaría a administrativos, personal de enfermería, técnicos, funcionarios de apoyo y trabajadores de limpieza, entre otros sectores.

Asimismo, aclaró que el planteamiento consiste en un aumento de G. 1 millón por funcionario y no por vínculo laboral, modalidad aplicada en el acuerdo alcanzado por los médicos.

Impacto presupuestario rondaría los G. 42.000 millones

De acuerdo con los datos manejados por los sindicatos, unos 42.000 funcionarios serían beneficiados por el reajuste salarial.

En consecuencia, el incremento demandaría una inversión cercana a los G. 42.000 millones.

Giménez consideró que la cifra es viable para el Estado y sostuvo que el reclamo responde a una pérdida acumulada del poder adquisitivo durante más de diez años.

Cuestionan falta de respuesta de la administración anterior

La dirigente lamentó que los gremios hayan insistido desde agosto con el pedido de aumento salarial sin haber obtenido respuesta durante la gestión de la exministra María Teresa Barán.

Según relató, en reuniones anteriores se les indicó que gestionaran mayores recursos ante el Congreso Nacional, debido a la falta de presupuesto dentro de la cartera sanitaria.

En ese contexto, señaló que los sindicatos ya presentaron una nota en septiembre ante legisladores, con miras al análisis del Presupuesto General de la Nación 2027 por parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto.

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Advierten sobre movilizaciones si no hay diálogo

Los sindicatos esperan que el nuevo titular de Salud reciba a los representantes gremiales para instalar una mesa de diálogo y analizar el pedido de reajuste salarial.

“Ojalá que tengamos una respuesta de él, porque de la ministra no obtuvimos ni siquiera una respuesta escrita. Nuestra idea es que el ministro nos reciba y podamos instalar una mesa de diálogo”, manifestó Giménez.

No obstante, advirtió que, si no reciben una respuesta al pedido de audiencia, los trabajadores iniciarán medidas de fuerza. Entre las acciones previstas figuran manifestaciones frente a hospitales públicos y una movilización conjunta de sindicatos y funcionarios frente al Ministerio de Salud Pública.