Ybycuí: peregrinarán al cerro San José por la beatificación del padre Julio

La comunidad católica del distrito de Ybycuí prepara la tercera edición de la “Peregrinación a la Cruz del Cerro San José”, en la compañía Boquerón. La actividad, programada para el próximo 3 de octubre, tendrá como objetivo principal elevar oraciones por la pronta beatificación del Siervo de Dios, padre Julio César Duarte Ortellado.

Bajo el lema: “Jóvenes, caminemos con fe tras sus huellas”, la jornada congregará a feligreses, grupos juveniles y devotos que partirán desde el templo San José de Ybycuí rumbo a la cima del cerro, ubicada a unos 8 kilómetros del casco urbano.

El párroco de la comunidad, presbítero Ignacio Espínola, explicó que esta será la tercera edición de la peregrinación y destacó el vínculo del padre Julio César Duarte Ortellado con el lugar. Según relató, el Siervo de Dios había plantado una cruz en la cima y consagró el sitio con el nombre de Cerro San José, cuyo nombre original sería Tatucua.

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Lugar vinculado a la vida del Pa’i Julio

De acuerdo con el relato transmitido por los pobladores, en determinado momento los vecinos escucharon un fuerte ruido proveniente del cerro y sintieron que el lugar se movía. Ante el temor, recurrieron al padre Julio, quien posteriormente subió hasta la cima acompañado por pobladores de la zona.

Durante aquella visita, llevaron una cruz hasta la parte más elevada del cerro y la instalaron en el lugar. La primera cruz fue posteriormente destruida durante un incendio registrado en el cerro, por lo que se colocó una réplica que permanece actualmente en el sitio.

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El padre Espínola señaló que en la cima también existe otra cruz de menor tamaño y destacó el atractivo natural del lugar, desde donde se puede observar un amplio paisaje de la zona.

Caminata, oración y encuentro comunitario

La peregrinación contempla un recorrido de aproximadamente 8 kilómetros desde la ciudad hasta el cerro y posteriormente una subida de unos 600 metros de desnivel. Los pobladores se encargan de limpiar y acondicionar el sendero para facilitar el ascenso de los peregrinos.

La jornada tendrá un carácter religioso, pero también de encuentro y convivencia. Los organizadores prevén la participación de numerosos jóvenes y devotos provenientes de distintas localidades. En ediciones anteriores llegaron peregrinos de Asunción, Ciudad del Este e Itapúa.

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El párroco explicó que los lugareños también colaboran con la preparación de alimentos y la logística del encuentro. Para quienes tengan dificultades para trasladarse hasta el punto de partida, se analiza disponer de un colectivo.

Programa de actividades

La salida desde el templo San José está prevista para las 05:30, mientras que la misa en la cima del cerro se realizará a las 10:30. Posteriormente, a las 12:00, se compartirá el almuerzo comunitario.

El encuentro culminará aproximadamente a las 17:00. La misa será celebrada este año por el padre Claudio Guerrero. El presbítero Ignacio Espínola no podrá realizar el ascenso debido a una cirugía reciente, pero participará en la organización y la logística de la actividad, según explicó.

Los organizadores también prepararon elementos alusivos a la peregrinación, como camisetas y quepis, que están disponibles para los participantes.

La actividad es organizada con un equipo de logística de la comunidad y busca fortalecer la devoción al padre Julio César Duarte Ortellado, además de promover la participación de los jóvenes en esta manifestación de fe. Contacto con el padre: 0971 434370.