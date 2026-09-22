Hospital de Trauma: Fretes promete reactivar obras paralizadas y anuncia nuevo tomógrafo

El ministro de Salud, Isaías Fretes, realizó este martes un recorrido por el Hospital de Trauma, centro asistencial que en los últimos días fue objeto de denuncias por parte de pacientes y familiares debido a presuntas deficiencias en sus condiciones de funcionamiento.

Según los reclamos, en distintas áreas del hospital se habría constatado la presencia de cucarachas, ratas y gatos, además de problemas en el funcionamiento de los baños.

Asimismo, familiares de pacientes denunciaron que debieron encargarse de la limpieza de pasillos y sanitarios tras la finalización del contrato con la empresa tercerizada responsable del servicio.

El ministro también expresó su preocupación por la situación del centro asistencial. “Este es un centro que se ha convertido, lastimosamente, en una fuente de donantes”, manifestó.

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Nuevo tomgráfo para Hospital de Trauma

Por su parte, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, anunció la incorporación de un nuevo tomógrafo para el Hospital de Trauma.

Explicó que el equipo fue adquirido a través de la Itaipú Binacional y que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica del establecimiento.

Obras paralizadas en terapia intensiva pediátrica

Uno de los principales puntos del recorrido fue el sector donde se ejecutan las obras de ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, actualmente paralizadas desde hace cuatro meses. Según se informó, los trabajos registran un avance aproximado del 40%.

Ante esta situación, Fretes y el director del Hospital de Trauma, Juan Manuel Fernández Valdovinos, se comprometieron a gestionar recursos ante la Itaipú Binacional para reactivar el proyecto y concluir la ampliación.

“Todo ese espacio que está parado hace cuatro meses y mi obligación es activar eso. Hay una necesidad que no para. Vamos a ir a hablar con el director de Itaipú. Desconozco cuáles son los motivos (de la paralización), pero lo importante es que me llevo un deber”, expresó el ministro.

Aumentar capacidad de terapia de niños

Por su parte, Fernández Valdovinos aclaró que actualmente el centro asistencial dispone de 10 camas funcionales de terapia intensiva pediátrica. Explicó que la ampliación permitirá trasladar el servicio a un nuevo espacio y aumentar la capacidad a 14 camas.

El ministro de Salud señaló, además, que las prioridades inmediatas son la habilitación de nuevas áreas de terapia intensiva para niños y la solución de problemas de infraestructura, entre ellos las filtraciones de agua que afectan al hospital.

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Fretes recorre nuevamente hospitales

Fretes retomó las visitas a hospitales públicos tras asumir la conducción del Ministerio de Salud. Anteriormente, durante su gestión al frente del Instituto de Previsión Social (IPS), también había realizado recorridos por centros asistenciales de la previsional, donde reportó la detección de diversas irregularidades.

“Decime si no es importante venir. ¿Cómo esto se va a explicar en un frío papel? Yo me llevo un compromiso”, enfatizó Fretes al referirse a la relevancia de las visitas de verificación en terreno.

Durante su recorrido, el nuevo ministro de Salud destacó la importancia del trabajo de los medios de comunicación en la visibilización de problemas que afectan a la ciudadanía.