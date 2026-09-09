Hospital de Trauma: familiares denuncian que deben encargarse de la limpieza

Familiares de pacientes internados en el Hospital de Trauma denunciaron una grave situación de higiene dentro del principal centro de referencia para casos de urgencia y accidentes del país.

Según relataron, durante cinco días debieron limpiar por cuenta propia baños y pasillos debido a una presunta interrupción del servicio de aseo que atribuyen a la finalización del contrato con la empresa encargada.

La denuncia fue realizada por Néstor Colmán, cuya pareja permanece internada desde hace más de dos meses en el centro asistencial. “Estamos viviendo un infierno. No es un Hospital de Trauma, es un infierno”, expresó.

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Denuncian presencia de ratas, cucarachas y gatos

Colmán, además, lamentó que en distintas áreas del establecimiento se observa la presencia de cucarachas, ratas y gatos, además cuestionó que los baños no funcionan correctamente. Esta situación lo documentó en vídeos.

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Según denunció, la empresa encargada de la limpieza habría dejado de prestar servicios durante varios días, lo que obligó a familiares a asumir tareas de aseo en diferentes sectores del hospital.

“Es culpa de los directores no prever eso. Hoy se suma, después de cinco días, una empresa”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no brindaron una explicación oficial sobre la situación denunciada ni sobre la eventual interrupción del servicio de limpieza.

Reclaman falta de medicamentos e insumos

Colmán también denunció la falta de insumos y medicamentos, una situación que, según sostuvo, obliga a las familias a cubrir gastos que deberían estar garantizados por el sistema público de salud.

Indicó que durante los 60 días de internación de su esposa ya desembolsó G. 88.500.000 para adquirir medicamentos, insumos y otros elementos necesarios para la atención médica.

Asimismo, señaló que no es el único afectado por esta situación y aseguró que numerosas familias enfrentan dificultades similares para sostener los costos derivados de la hospitalización de sus seres queridos.

De acuerdo con el denunciante, algunos pacientes se ven obligados a regresar a sus hogares pese a encontrarse en condiciones delicadas de salud, debido a la imposibilidad de afrontar gastos que, según afirmó, el hospital no puede cubrir.

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Cuestionamientos a Santiago Peña

Colmán, igualmente, cuestionó al presidente Santiago Peña por la situación del sistema de salud pública, que enfrenta una crisis por falta de insumos y renuncia masiva de médicos que reclaman un aumento salarial.

“Queridísimo presidente, nuevamente te felicito por hacerle renunciar a todo el mundo. Las únicas personas que realmente hacen algo de bien son los médicos y les hiciste correr. Recorrí más de 10 países y no tengo miedo de decirte que no servís, Santi, te burlás de la salud paraguaya y lo mejor es que renuncies”, manifestó.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) confirmó este miércoles que ya recibió 446 renuncias formales de médicos y evalúa 21 casos que podrían concretarse en los próximos días, al cumplirse el plazo de preaviso.