Crisis en Salud Pública: 18 neurocirujanos renuncian en el Hospital de Trauma

La crisis en la salud pública sigueescalando a niveles críticos. Este lunes, 18 de los 22 neurocirujanos que prestan servicio en el Hospital de Trauma presentaron sus renuncias, sumándose a la ola de dimisiones de profesionales en diversos hospitales públicos del país.

El doctor Carlos Giménez, uno de los médicos renunciantes, aclaró que la medida no se improvisó. “No es una decisión que se haya tomado hoy. Ya hace varios días estamos discutiendo esto entre los neurocirujanos que prestamos servicio aquí. Somos 18 los que tomamos la decisión de sumarnos a las medidas de fuerza de nuestros colegas a nivel nacional”, explicó.

Una vez que se acepta la renuncia, los que son contratados tienen un periodo de 30 días para seguir trabajando y los que son nombrados 10 días.

“No va a haber un abandono de la guardia, abandono del cargo, sino hay plazos que conocemos que se tienen que cumplir y se van a cumplir. No se va a hacer nada fuera de la regla”, señaló.

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Ante la consulta de si la renunicia es indeclinable o si depende de las negociaciones, indicó que está acorde a las decisiones que tome el Gobierno.

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La neurocirugía es una especialidad crucial dentro del Hospital de Trauma, pues es una especialidad que otra persona no puede hacerlo. “Hay pocos neurocirujanos en el país y si salimos tan masivamente tampoco hay quien nos reemplace, entonces el servicio se va a hacer inviable”, remarcó Giménez.

Para finalizar, fue consultado sobre el tiempo que le tomó estudiar la carrera y mencionó: “Tengo seis años de carrera universitaria para el título de medicina y siete años de residencia de especialización para tener el título universitario de la especialidad. A esto se suma que uno termina eso, pero todavía no tiene la experiencia de vida, que eso realmente se gana con el correr de los años”.