Campesinos de Misiones cierran la PY01 y exigen cumplimiento de acuerdos

Unas mil personas, miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM), realizaron la movilización con cierre de la ruta PY01 en el cruce a Santa María, en el distrito de San Ignacio.

Los mismos están solicitando al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos ya asumidos a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que son el desembolso para el pago del programa de preparación de suelo, como también la entrega de los kits de alimentos en su segunda etapa para las 14.000 familias miembros de la OCM.

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En ese sentido, el presidente de la organización, Mario Talavera, señaló que “la OCM, una vez más, en pie de lucha en la ruta, exigiendo que el Gobierno Nacional esté presente en la chacra de cada pequeño productor”, indicó.

“Estamos exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos, que son la segunda entrega de los kits de alimentos, el pago del segundo desembolso, lo adeudado referente a la preparación de suelo, comprometido por la EBY para el mes de septiembre, y no tenemos noticia”, agregó Talavera.

El mismo señaló que en este mes se tenían que haber realizado estas entregas, pero ya está por culminar nuevamente el mes y hasta ahora no se tiene ninguna novedad.

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También a la movilización se unieron los miembros de la Asociación Salud Unida Paraguay, los trabajadores del sector de la salud del departamento de Misiones, como enfermeros, psicólogos, radiólogos, entre otros, quienes están exigiendo el aumento salarial del 50%.

“Desde Salud Unida Paraguay nos sumamos a esta movilización, mientras esperamos una respuesta favorable a nuestros pedidos; actualmente, el presidente de la asociación, Bernardo González, se encuentra en el Ministerio de Salud gestionando una respuesta. Nuestro principal reclamo es el aumento salarial del 50%”, señaló Oscar Acuña.

La movilización será hasta obtener una respuesta favorable a los reclamos que están solicitando los miembros de la OCM. Indicaron también que actualmente el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), se estaría reuniendo con el director de la EBY, Luis Benítez, para ver una respuesta a los reclamos.