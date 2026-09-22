Campesinos de San Ignacio reclaman asistencia tras inundación de campos comunales

Las intensas lluvias registradas durante el último fin de semana provocaron el desborde del arroyo Guasu de Pikyry y dejaron totalmente inundado el campo comunal correspondiente a los asentamientos Martín Rolón y Arapysandu, además de la zona de Santa Rita, en el distrito de San Ignacio, Misiones.

Ante la situación, dirigentes campesinos reclaman asistencia y cuestionan la falta de intervención preventiva del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El dirigente de la Organización Campesina de Misiones (OCM), Mario Talavera, había señalado que el COE conformado para realizar trabajos de prevención ante los efectos del fenómeno climático El Niño no se activó en estas zonas.

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Según manifestó, tampoco se habría realizado asistencia tras las inundaciones ocasionadas por el desborde del cauce hídrico, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Asistencia tarda por falta de maquinaria

La intendenta de San Ignacio, Cristina Ayala (ANR-HC), explicó que la principal dificultad para intervenir en todos los sectores afectados es la falta de maquinaria.

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“Sabemos, y todos saben también, que no contamos con la cantidad suficiente de maquinarias”, señaló.

Indicó que actualmente una máquina de la Gobernación está trabajando en el canal del Primer Arroyo, sector que fue priorizado debido a que unas 5.000 personas y familias podrían ser afectadas directamente en caso de un desborde.

Ayala afirmó que una vez culminados esos trabajos, la maquinaria será trasladada al asentamiento, para terminar las tareas de limpieza y posteriormente se prevé intervenir en otros sectores.

“Todos son importantes, pero son familias vulnerables que están justamente en las orillas, en la zona donde directamente van a ser afectadas”, manifestó.

La jefa comunal indicó además que ya solicitó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) la contratación de más maquinaria para acelerar las tareas. Agregó que ya remitió notas y volvió a insistir ante la EBY para obtener una respuesta.

“¿Para qué vamos a mentirnos? Máquinas es lo que necesitamos”, enfatizó Ayala, al explicar que la Municipalidad debe trasladar los equipos de un sector a otro una vez que concluyen los trabajos prioritarios.