San Ignacio: OCM reclama asistencia tras la inundación de campo comunal

El presidente de la Organización Campesina de Misiones (OCM), Mario Talavera, mencionó que las lluvias registradas en estos últimos días afectaron bastante a los asentamientos Martín Rolón, Arapysandu y a la comunidad de Santa Rita, en el distrito de San Ignacio.

“En la zona sur del distrito de San Ignacio estamos los asentamientos Martín Rolón, Arapysandu y la comunidad de Santa Rita Taturuguái, donde estamos todos unidos por el canal del arroyo Guasu de Pikiry, por donde nuestro campo comunal se inundó totalmente tras las lluvias registradas durante el fin de semana”, indicó.

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Talavera mencionó que están inundadas unas 300 hectáreas de campo comunal, lo que afecta bastante a los pobladores, ya que el lugar está destinado al pastaje de sus animales vacunos.

“Lastimosamente, hasta ahora no tuvimos ninguna visita por parte de la Comisión Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que se había conformado para asistir a las familias que sean afectadas por la llegada del fenómeno climático El Niño”, mencionó Talavera.

El dirigente recalcó que la situación ya es muy preocupante porque “la parcela que habíamos destinado para la alimentación de nuestras lecheras, como también como dormitorio, ya está totalmente bajo agua”.

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“Pedimos asistencia de las autoridades correspondientes”, insistió el dirigente.

Convocan a manifestación

El dirigente campesino señaló que para este martes están convocando una gran movilización en cinco puntos estratégicos del departamento.

Los puntos de concentración serán frente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en Ayolas; sobre la ruta PY01, en San Patricio; en el cruce a Santa Rosa, sobre la ruta PY01; en el cruce a Santa María; y en Cuatro Bocas, en San Juan Bautista, sobre la ruta PY01.

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“A partir de mañana nos estaremos movilizando entre 3.000 y 4.000 campesinos. Durante la movilización exigiremos la presencia de las autoridades distritales y de la Comisión de Emergencia, encabezada por los intendentes, para encontrar una solución a estos inconvenientes”, manifestó.

Asimismo, están reclamando a la EBY que cumpla con el compromiso asumido para el año 2026, consistente en el pago total del segundo desembolso correspondiente a la preparación de suelo.

También exigen la entrega del kit de alimentos correspondiente a la segunda distribución de fin de año.