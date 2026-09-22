Caso Óscar González Chaves: definen fecha de alegatos finales para fijar su condena

El próximo 1 de octubre, el juicio oral y público a Óscar González Chaves por enriquecimiento ilícito continuará con la presentación de alegatos finales y es posible que se dicte sentencia. Es el tercer juicio que afronta el exconcejal de Luque por el Partido Colorado, hijo del fallecido exsenador colorado Óscar González Daher (OGD).

En la jornada de hoy, el Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Garcete e integrado por Juan Vicente Fretes y Celia Salinas recibieron la explicación de una perito, la declaración de las dos últimas testigos, así como las pruebas documentales, con lo que dieron por concluido esta etapa del juicio.

Acto seguido, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 1 de octubre, a las 10:30, oportunidad en que la jornada se iniciará con la presentación de los alegatos finales de la Fiscalía, a cargo de los fiscales Francisco Cabrera y Luz Guerrero.

Posteriormente hará lo propio el defensor del acusado, el abogado Claudio Lovera.

Así le fue a Óscar González Chaves en los juicios anteriores

En el primer juicio, que finalizó el 12 de agosto de 2021, González Chaves fue sentenciado a 8 años de cárcel por tres hechos punibles: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, pero la sala penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia solo por enriquecimiento ilícito y dispuso el reenvío de la causa para un nuevo juicio.

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El segundo juzgamiento finalizó el 2 de agosto de 2024 y el Tribunal de Sentencia resolvió excluir la declaración falsa, delito que sí se dio por probado en el primer juicio que finalizó con la condena de González Chaves y su padre, el entonces senador Óscar González Daher, quien falleció a causa de un paro cardíaco en fecha 21 de octubre de 2021. En esta oportunidad, el exconcejal luqueño fue sentenciado a 5 años y seis meses.

En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extaordinario de casación planteado por la defensa de González Chaves en contra de su condena y ordenó la realización del tercer juicio, ahora en curso.

Integraron la sala penal para el estudio del caso los camaristas Gustavo Auadre Canela y Juan Carlos Paredes Bordón y Lourdes Sanabria Mallorquín, quien votó en disidencia, es decir, por la confirmación de la condena de 5 años y seis meses de cárcel.

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Puntualmente, en mayoría, el máximo tribunal hizo lugar a los agravios expuestos por los abogados Claudio Lovera, Mario Elizeche y Rubén Cuevas, defensores de Óscar Rubén González Chaves, y declaró operada la prescripción de la acción penal respecto al hecho punible de lavado de dinero (Art. 196 inciso 1° del Código Penal).

En consecuencia, la Sala Penal dispuso el reenvío de la presente causa a un nuevo Tribunal de Sentencia que deberá realizar, en un tercer juicio oral, la labor de determinación de la pena o sanción que deberá cumplir el ex concejal de Luque por el Partido Colorado, que fue hallado culpable del hecho punible de enriquecimiento ilícito.