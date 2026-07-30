Corte vuelve a “pasar la mano” al hijo de OGD y prescribe causa por lavado de dinero

El recurso extraordinario de casación planteado por la defensa de Óscar Rubén González Chaves, hijo del exsenador colorado Óscar González Daher, en contra de su condena a 5 años y seis meses de cárcel por corrupción; fue admitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el voto en mayoría de los camaristas Gustavo Auadre Canela y Juan Carlos Paredes Bordón. Por su parte la magistrada Lourdes Samaniego Mallorquín votó por dejar firme la sentencia.

Puntualmente, en mayoría, el máximo tribunal hizo lugar a los agravios expuestos por los abogados Claudio Lovera, Mario Elizeche y Rubén Cuevas, defensores de Óscar Rubén González Chaves, y declaró operada la prescripción de la acción penal respecto al hecho punible de lavado de dinero (Art. 196 inciso 1° del Código Penal).

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En consecuencia, la Sala Penal dispone el reenvío de la presente causa a un nuevo Tribunal de Sentencia que deberá realizar, en un tercer juicio oral, la labor de determinación de la pena o sanción que deberá cumplir el ex concejal de Luque por el Partido Colorado, que fue hallado culpable del hecho punible de enriquecimiento ilícito.

Además, atendiendo la situación procesal del hijo de OGD, la máxima instancia judicial ordena que el Tribunal de Sentencia disponga revocar la libertad ambulatoria y dicte el arresto domiciliario del encausado “como medio de control idóneo a fin de conocer en todo momento su paradero y ubicación”, según resalta el fallo de la Sala Penal.

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