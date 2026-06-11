Sala Penal dilata decisión sobre recurso del hijo de OGD contra su condena a 5 años

El estudio del recurso extraordinario de casación planteado por Óscar Rubén González Chaves, bajo patrocinio del Abg. Claudio Lovera, en contra el Acuerdo y Sentencia N° 73 de fecha 22 de setiembre de 2025, por el cual un Tribunal de Apelaciones confirmó su condena a 5 años y 6 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; está a cargo de la Sala Penal integrada por los camaristas Gustavo Auadre, Lourdes Sanabria y Juan Carlos Paredes.

La Fiscalía General del Estado, mediante el Dictamen N° 38 del 22 de abril de 2026 firmado por la fiscal del Área Especializada de Recursos de Casación, Abg. María Soledad Machuca Vidal, contestó el recurso de casación interpuesto por el hijo de OGD, solicitando el rechazo del planteamiento y la confirmación de la sentencia condenatoria.

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Ésta es la segunda vez que el hijo del fallecido exsenador colorado Óscar González Daher recurre a la Sala Penal de la CSJ en contra de la condena dictada en su contra en la presente causa, teniendo en cuenta que la primera sentencia lo condenó a 8 años de prisión, pero la máxima instancia judicial había ordenado el reenvío para otro juicio.

El segundo juzgamiento finalizó el 2 de agosto de 2024 y el Tribunal de Sentencia resolvió excluir la declaración falsa, delito que sí se dio por probado en el primer juicio que finalizó el 12 de agosto de 2021 con la condena de González Chaves y su padre, el entonces senador Óscar González Daher, quien falleció a causa de un paro cardíaco en fecha 21 de octubre de 2021.

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Hijo de OGD condenado por caso Príncipe Di Savoia

Según lo probado por el Ministerio Público en juicio, Óscar González Chaves se enriqueció de forma ilícita en la función pública y ese dinero indebido inyectó en la firma “Príncipe Di Savoia”, utilizada como fachada para la compra y venta de bienes inmuebles por parte del clan González Daher.

En consecuencia, el hijo de OGD fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel en el segundo juicio llevado a cabo en la presente causa, pero solo para la medición de la pena. En el año 2021 se realizó un primer juicio, donde Óscar Rubén González Chaves fue condenado a 8 años de prisión, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.

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Dicho fallo del Tribunal de Sentencia fue recurrido por la defensa, pero un Tribunal de Apelaciones confirmó “in totum” la sentencia condenatoria. La defensa entonces presentó un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Penal, integrada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Gustavo Auadre Canela y Andrea Vera, quien votó en disidencia, confirmó la sentencia solo por enriquecimiento ilícito y ordenó nuevo juicio por los otros ilícitos.

La pena dictada en el segundo juicio, por parte del Tribunal de Especializado en Delitos Económicos que integraron los jueces Ubaldo Matías Garcete (presidente), Adriana Planás y Karina Cáceres; fue ratificado el 22 de setiembre de 2025 por el tribunal de alzada conformado por los camaristas Paublino Escobar Garay, María Belén Agüero y Silvana Luraghi.

Multimillonario comiso de bienes

A pedido de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Luz Guerrero, el colegiado que condenó al exconcejal Óscar Rubén González Chaves a 5 años y 6 meses de cárcel por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, ordenó el comiso de sus bienes por el monto total de G. 29.237.656.115.

Puntualmente el tribunal resolvió el embargo sobre el cincuenta por ciento de las cuentas bancarias que el hijo del fallecido exsenador colorado Óscar González Daher tiene en los bancos Continental y Sudameris, hasta alcanzar la citada suma del comiso sustitutivo.

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Otro aspecto resuelto en el primer juicio oral y que está firme es la inhabilitación de Óscar González Chaves para ejercer cargos públicos, por un plazo de 7 años.

En atención a este último punto, el político cartista presentó renuncia a la Junta Municipal de Luque tras la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el 7 de febrero de 2024 confirmó la condena del hijo de OGD solo por el hecho de enriquecimiento ilícito y anuló la sentencia respecto a los hechos de lavado de dinero y declaración falsa.

Otra hija de OGD ni siquiera fue imputada

En esta causa llamativamente María Emilia González Chaves, hija de OGD y quien también integraba la sociedad Príncipe Di Savoia, ni siquiera fue imputada por el Ministerio Público y, por lo tanto, tampoco llegó a ser enjuiciada, como sí ocurrió con su padre y su hermano.

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Las documentaciones incautadas en el allanamiento de la residencia de González Daher, que también era el domicilio de la sociedad cuyo control correspondía al mencionado clan, demuestran que también María Emilia González Chaves, su hermano el condenado Oscar González Chaves y el extinto senador y presidente de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher tenían pleno control de la citada sociedad y las actividades de lavado de dinero.

Esta situación fue tomada como un “salvataje político” a la hija de OGD, que supuestamente fue ordenado desde las más altas esferas del poder y acatado por el Ministerio Público.

Abrazo con Santiago Peña

En el marco del Mundial de Rally en Paraguay, el 28 de agosto de 2025 el condenado Óscar González Chaves se dio un efusivo abrazo con el presidente de la República Santiago Peña. La imagen, incluso, fue difundida a través de las redes sociales de la Presidencia de la República.

Incluso, en las cuentas oficiales de la Presidencia de la República compartieron la foto en la que Santiago Peña sale abrazado con el condenado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito Óscar Rubén González Chaves, hijo del senador fallecido Óscar González Daher.

Los internautas tomaron esta situación como una demostración del poder político que sigue otorgando impunidad a los sentenciados por corrupción pública; recordando que Peña había defendido a Óscar González Daher, tratándole con la frase bíblica del “árbol que da frutos” cuando ya se encontraba salpicado por el caso “audios del JEM”.

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Organizaciones de la sociedad civil como Somos Anticorrupción Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) han planteada varios urgimientos a la Corte Suprema de Justicia, solicitando que la Sala Penal resuelva el recurso de casación promovido por la defensa de González Chaves.