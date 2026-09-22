Fuertes vientos provocaron la caída de un gran árbol en Lambaré

Un enorme árbol se desplomó durante la noche a consecuencia de los fuertes vientos registrados durante el temporal que afectó al área metropolitana. Los restos quedaron a pocos metros de la Escuela Básica N.º 4.292 Facundo Insfrán, situada en la intersección de las calles Coronel Abraham Schweizer y Alonso Cabrera, en el límite entre Asunción y Lambaré.

Las raíces del ejemplar se encuentran dentro del predio del Colegio Politécnico Johannes Gutenberg, desde donde se produjo la caída que terminó afectando la vía pública.

El jefe de Aseo Urbano de la Municipalidad de Lambaré, Luis Resquín, informó que cuadrillas municipales se encuentran trabajando desde primeras horas de la mañana para retirar el árbol y reactivar la circulación vehicular en la zona.

“El árbol está en Asunción, pero como cayó en Lambaré, venimos a despejar y también a ayudar a la escuela”, señaló.

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Cinco árboles cayeron durante el temporal

De acuerdo con Resquín, los fuertes vientos registrados durante la noche provocaron la caída de alrededor de cinco árboles en distintos puntos de la ciudad de Lambaré.

Las tareas incluyen el corte de ramas y troncos de gran tamaño para liberar completamente la calzada y evitar riesgos para peatones y conductores.

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El jefe de Aseo Urbano explicó, además, que los árboles retirados no son desechados, sino que son procesados mediante una máquina trituradora con la que cuenta la comuna.

Según indicó, el material resultante es reutilizado como abono orgánico.