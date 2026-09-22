Nacionales
22 de septiembre de 2026 a la - 08:03

Fuertes vientos provocaron la caída de un gran árbol en Lambaré

Árbol caído sobre la calle, obstructiva escena urbana con postes y un letrero de Coca-Cola visible al fondo.
Funcionarios de la Municipalidad de Lambaré despejan un árbol caído en la intersección de Coronel Abraham Schweizer y Alonso Cabrera.Claudio Genes

Funcionarios de la Municipalidad de Lambaré iniciaron tareas de despeje tras la caída de un árbol de gran porte anoche, durante los fuertes vientos registrados en las últimas horas.

Por ABC Color
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Un enorme árbol se desplomó durante la noche a consecuencia de los fuertes vientos registrados durante el temporal que afectó al área metropolitana. Los restos quedaron a pocos metros de la Escuela Básica N.º 4.292 Facundo Insfrán, situada en la intersección de las calles Coronel Abraham Schweizer y Alonso Cabrera, en el límite entre Asunción y Lambaré.

Las raíces del ejemplar se encuentran dentro del predio del Colegio Politécnico Johannes Gutenberg, desde donde se produjo la caída que terminó afectando la vía pública.

El jefe de Aseo Urbano de la Municipalidad de Lambaré, Luis Resquín, informó que cuadrillas municipales se encuentran trabajando desde primeras horas de la mañana para retirar el árbol y reactivar la circulación vehicular en la zona.

“El árbol está en Asunción, pero como cayó en Lambaré, venimos a despejar y también a ayudar a la escuela”, señaló.

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Tres hombres de pie junto a un árbol caído, uno lleva abrigo negro y guantes, el cielo está nublado y hay vegetación alrededor.
Tres funcionarios realizan tareas de despeje por la caída de un árbol cerca de la Escuela Básica N.º 4.292 Facundo Insfrán, en Lambaré.

Cinco árboles cayeron durante el temporal

De acuerdo con Resquín, los fuertes vientos registrados durante la noche provocaron la caída de alrededor de cinco árboles en distintos puntos de la ciudad de Lambaré.

Las tareas incluyen el corte de ramas y troncos de gran tamaño para liberar completamente la calzada y evitar riesgos para peatones y conductores.

Cuatro personas caminan hacia una calle despejada, sortiendo un gran árbol caído entre vegetación urbana.
Funcionarios de la Municipalidad de Lambaré despejan la calle bloqueada por un árbol caído durante la tormenta.

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El jefe de Aseo Urbano explicó, además, que los árboles retirados no son desechados, sino que son procesados mediante una máquina trituradora con la que cuenta la comuna.

Según indicó, el material resultante es reutilizado como abono orgánico.