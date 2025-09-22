Asunción también sufrió daños por el temporal que ocurrió hace algunas horas y que afectó en gran manera al interior del país. La comuna capitalina no cuenta con la lista de zonas afectadas ni cantidad de árboles caídos, sin embargo, en las redes sociales los ciudadanos solicitan ayuda.

Uno de los barrios afectados es Herrera, a pasos de la Municipalidad de Asunción. En la fotografía se observa un árbol desgajado sobre la calle Concejal Vargas casi Moises Bertoni.

Lea más: Obras que prometió Nenecho con G6 y G7 siguen olvidadas y dinero ya no está

¿Dónde reportar caída de árboles en Asunción?

Dirección de Servicios Urbanos: (0985) 853-144.

Desde la telefonía Tigo está habilitado el *919.

Otro de los servicios más utilizados tras la tormenta es el de grúa, ya sea porque el vehículo se averió en medio de los raudales o le cayó alguna rama o árbol encima.

Las líneas habilitadas para el servicio de grúa de la Policía Municipal de Tránsito son: el (021) 493-390 o (021) 515-888.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy