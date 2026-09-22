Horqueta: anuncian bloqueo de ruta PY05 en reclamo de la regularización de tierras

El cierre debía realizarse este martes, pero debido a las condiciones climáticas- lluvia - se pospuso para mañana. Se espera contar con una importante cantidad de pobladores. La medida se tomó luego de una asamblea comunitaria.

Los moradores de Alemán Cue, distante a unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Concepción, mencionaron que hace 37 años alrededor de 3.200 familias ocupan 4.200 hectáreas, que totalizan 920 lotes.

Explicaron los residentes de estas tierras que aún no cuentan los documentos que los acrediten como propietarios de esos inmuebles rurales.

Los vecinos piden la presencia del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, porque en los diferentes diálogos que han mantenido con funcionarios de esa institución no han recibido respuestas a sus pedidos.

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Durante la asamblea realizada por los afectados han mencionado que la manifestación y el bloqueo de la ruta se realizada debido a que el Indert no ha completado el proceso de regularización en cuanto a la titulación de tierras.

Además explicaron que no existe presencia efectiva del Estado en este sentido, dejando a la comunidad en situación de incertidumbre.

Recordaron que el 17 de diciembre de 2021, mediante adjudicación de lotes realizada por el Censo de Información de Recursos (CIR), como parte del INDERT, se hizo el mencionado trabajo.

Desde entonces, la gran mayoría abonó los montos correspondientes para la titulación, incluso muchos han cancelando la totalidad, indicaron los vecinos.

Asimismo refirieron que en el año 2023 se realizó la mensura judicial, pero desde entonces no se ha avanzado en ninguna gestión. La comunidad permanece incomunicada y sin respuesta de las autoridades responsables.