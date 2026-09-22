Trabajadores de Salud se movilizan por reajuste salarial del 50% y carrera sanitaria

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FNTS), acompañada por 28 sindicatos y asociaciones de distintos grupos ocupacionales, se manifiesta este martes frente a la sede del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

El principal reclamo de las organizaciones es la aplicación de un reajuste salarial del 50% sobre las remuneraciones de todo el equipo de salud.

Los gremios sostienen que el incremento debe aplicarse de manera equitativa a los trabajadores del sistema público, independientemente de su profesión, especialidad o función.

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Aumento salarial del 50% para todos

La movilización reúne a trabajadores de diferentes áreas, entre ellos bioquímicos, odontólogos, radiólogos, instrumentadores, trabajadores sociales, anestesistas y choferes de ambulancia.

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“Estamos buscando ser recibidos y dialogar sobre nuestros pedidos”, manifestó este martes Bernardo González, presidente de la Asociación “Salud Unidad Paraguay”.

Reclaman continuidad de la carrera sanitaria

Otro de los puntos centrales de la movilización es la continuidad en la implementación del proyecto de carrera sanitaria.

Los sindicatos consideran que este proceso debe avanzar como parte de las reivindicaciones laborales del personal que presta servicios en el sistema público de salud.

La protesta reúne así reclamos de carácter general, como el reajuste salarial y la carrera sanitaria, además de pedidos particulares planteados por algunos sectores.

Enfermeras reclaman nombramiento de 624 elegibles

Entre los reclamos específicos se encuentra el de un grupo de enfermeras que quedó fuera de los nombramientos luego de participar en un concurso de desprecarización.

La licenciada Romina Báez, representante de las enfermeras, señaló que 624 trabajadoras quedaron en la lista de elegibles, pese a que, según indicó, habían recibido la promesa de que todas serían nombradas.

“Es nuestro derecho ser nombrados y tener estabilidad laboral”, sostuvo Báez, al reclamar la incorporación de las trabajadoras excluidas.

Descuentos, sin exclusión

También cuestionó el impacto de la nueva Ley Nº 7.445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, al señalar que los funcionarios contratados deben realizar aportes jubilatorios del 16%, una obligación que, según explicó, anteriormente alcanzaba a los funcionarios nombrados.

Por ello, el sector reclama tanto el nombramiento de las trabajadoras excluidas como un aumento salarial equitativo.

Denuncian “persecución política” en el interior

Durante la movilización también surgieron denuncias particulares de algunos trabajadores. Bernardo González afirmó que existe una supuesta “persecución política” contra trabajadores de la salud por parte de políticos del interior del país, principalmente en Misiones.

El dirigente planteó esta situación como parte de los reclamos que las organizaciones buscan abordar con las autoridades del Ministerio de Salud.

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Reclamos salariales se multiplican en Salud Pública

La movilización de este martes se suma a una serie de reclamos salariales protagonizados recientemente por distintos sectores del sistema de salud pública.

Los gremios médicos fueron de los primeros en movilizarse y lograron un incremento de G. 2 millones por cada vínculo de 12 horas.

Posteriormente, kinesiólogos y fisioterapeutas llevaron adelante sus propias medidas de protesta para exigir un aumento de G. 1 millón por funcionario. Como resultado, mantuvieron una reunión la semana pasada con autoridades del Ministerio de Salud Pública.

A estos reclamos se suman los fonoaudiólogos del MSPBS, quienes también se organizan para presentar sus reivindicaciones ante autoridades del Poder Ejecutivo, principalmente en relación con la equiparación de su carga horaria.

Gremios buscan diálogo con el Ministerio de Salud

La concentración de este martes tiene como uno de sus principales objetivos lograr una reunión con el ministro Isaías Fretes.

Los representantes sindicales pretenden exponer sus diferentes pedidos y plantear una agenda de negociación que incluya el reajuste salarial, la carrera sanitaria, la estabilidad laboral y las reivindicaciones particulares de los distintos grupos ocupacionales.