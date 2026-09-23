Campaña Octubre Rosa en Pedro Juan Caballero

El acto de lanzamiento de la adhesión a la campaña internacional Octubre Rosa se realizó este miércoles en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Durante el evento instaron a ser parte de la misión de concientizar a la comunidad.

El desarrollo de la campaña Octubre Rosa en la capital de Amambay es encabezado por la Asociación de Apoyo Contra el Cáncer Multidisciplinario del Amambay (AACCMA), integrada por mujeres que superaron la enfermedad.

Del acto de lanzamiento de la campaña en la capital departamental, realizado en el área oncológica del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, participaron autoridades sanitarias y políticas gubernativas, entre otros invitados.

En coincidencia con el acto realizado en la fecha, se dio inicio a la venta de remeras de color rosa con mensajes alusivos a la campaña, cuya recaudación se destinará a asistir a pacientes con cáncer en situación de vulnerabilidad; cada prenda cuesta G. 50.000.

¿Cuáles son los objetivos?

La licenciada Irma De los Ríos, miembro de la AACCMA, indicó que el objetivo fundamental es la construcción de conciencia acerca del cáncer de mama y la importancia de la detección precoz para un tratamiento efectivo.

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Refirió además que durante la campaña se recaudarán fondos que serán destinados a mantener la funcionalidad de la denominada “Casita Rosada”, un albergue para pacientes con cáncer y los otros servicios que ofrecen en el establecimiento, como el Centro de Atención Integral.