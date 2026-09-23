¿Te gustan las redes sociales? SNPP ofrece taller gratuito y virtual de community manager

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), a través de su iniciativa SNPP Conecta, organiza este miércoles 23 de septiembre una nueva propuesta formativa orientada a potenciar las habilidades digitales y la inserción laboral de los jóvenes y público interesado.

Bajo el lema “Conectá con nuevas habilidades para el trabajo”, la institución impulsa el taller gratuito de capacitación en gestión de redes sociales.

La jornada se desarrollará de 09:00 a 11:00 en formato 100% virtual a través de la plataforma Google Meet.

El entrenamiento está diseñado bajo el título “Community Manager: Convertí tus redes sociales en una oportunidad” y contará con la disertación del coach PNL Josema Muñoz, representante de Advanzza.

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¿Qué contenidos se abordarán en el taller?

Durante las dos horas de transmisión, los participantes accederán a herramientas clave y conceptos fundamentales para el entorno digital actual:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El rol estratégico del community manager y el potencial de las plataformas sociales.

Creación de contenidos orientados a captar la atención, generar conexión y cumplir objetivos claros.

Claves de comunicación basadas en la confianza, la creatividad y la constancia.

Uso estratégico y optimización de herramientas en Instagram y TikTok.

Metodologías de planificación de contenidos y fidelización para transformar seguidores en comunidades activas.

Comprensión del comportamiento de los consumidores digitales para abrir oportunidades profesionales y comerciales.

Inscripciones y certificación

La actividad es de carácter gratuito y los participantes que completen la capacitación recibirán un certificado avalado por la institución.

Las personas interesadas en sumarse a esta oportunidad de formación dentro de la Semana de la Juventud pueden realizar sus consultas o inscripciones escaneando el código QR disponible en los canales oficiales del SNPP o comunicándose a través de mensaje al número (0981) 200-015.