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21 de septiembre de 2026 a la - 16:43

Talleres virtuales gratuitos por la Semana de la Juventud

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En el marco de la Semana de la Juventud, el SNPP presenta “SNPP Conecta”, un ciclo de talleres gratuitos e impartidos 100% de manera virtual sobre Inteligencia Artificial, marketing digitaL, redes sociales, fotografía y más. Te explicamos cómo inscribirte.

Por ABC Color
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En el marco de la Semana de la Juventud, a partir de hoy el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), presenta “SNPP Conecta”, un ciclo de talleres virtuales y gratuitos sobre: Inteligencia Artificial, marketing digital, oratoria, redes sociales y fotografía con celular, entre otros temas.

De acuerdo con la institución, la iniciativa busca brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal y laboral de los participantes, con la ventaja de capacitarse desde cualquier lugar. Las clases se dictarán en modalidad 100% virtual durante toda la semana y se otorgarán certificados a quienes se registren en la plataforma.

Los interesados pueden inscribirse en una o varias actividades según su interés y disponibilidad completando el Formulario de Inscripción.

Cronograma de talleres de capacitación

Las actividades comienzan el lunes 21 de septiembre de 14:00 a 16:00 con el taller “Potenciá tus habilidades con la IA”, seguido el martes 22 de 09:00 a 11:00 h por “IA para estudiar, trabajar y crear”. La jornada del miércoles 23 incluye dos sesiones: “Community Manager: Convertí tus redes sociales en una oportunidad” de 09:00 a 11:00 h y “Fotografía con el celular” de 14:00 a 16:00 h.La programación continúa el jueves 24 de 18:00 a 20:00 h con “Canva + Marketing Digital: Creá contenido que destaque”.

“SNPP Conecta”: invitan a talleres virtuales gratuitos por la Semana de la Juventud
El SNPP organiza talleres virtuales gratuitos del 21 al 25 de septiembre para jóvenes interesados en desarrollar nuevas habilidades.

Por su parte, el viernes 25 concentra una variada agenda que inicia de 09:00 a 11:00 con “Habilidades digitales para tu futuro laboral”, prosigue de 14:00 a 16:00 con “Oratoria + Marca Personal: Que te conozcan por lo que sabés hacer”, y concluye de 16:00 a 17:00 h con la charla reflexiva “El síndrome del impostor en la era digital: Descubrí tu verdadero valor en un mundo donde el algoritmo lo sabe todo”.

Ante cualquier duda o consulta sobre el programa, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas de contacto 0981 200 015, 0961 782 860 y 0971 376 250.