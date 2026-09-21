Talleres virtuales gratuitos por la Semana de la Juventud

En el marco de la Semana de la Juventud, a partir de hoy el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), presenta “SNPP Conecta”, un ciclo de talleres virtuales y gratuitos sobre: Inteligencia Artificial, marketing digital, oratoria, redes sociales y fotografía con celular, entre otros temas.

De acuerdo con la institución, la iniciativa busca brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal y laboral de los participantes, con la ventaja de capacitarse desde cualquier lugar. Las clases se dictarán en modalidad 100% virtual durante toda la semana y se otorgarán certificados a quienes se registren en la plataforma.

Los interesados pueden inscribirse en una o varias actividades según su interés y disponibilidad completando el Formulario de Inscripción.

Cronograma de talleres de capacitación

Las actividades comienzan el lunes 21 de septiembre de 14:00 a 16:00 con el taller “Potenciá tus habilidades con la IA”, seguido el martes 22 de 09:00 a 11:00 h por “IA para estudiar, trabajar y crear”. La jornada del miércoles 23 incluye dos sesiones: “Community Manager: Convertí tus redes sociales en una oportunidad” de 09:00 a 11:00 h y “Fotografía con el celular” de 14:00 a 16:00 h.La programación continúa el jueves 24 de 18:00 a 20:00 h con “Canva + Marketing Digital: Creá contenido que destaque”.

Por su parte, el viernes 25 concentra una variada agenda que inicia de 09:00 a 11:00 con “Habilidades digitales para tu futuro laboral”, prosigue de 14:00 a 16:00 con “Oratoria + Marca Personal: Que te conozcan por lo que sabés hacer”, y concluye de 16:00 a 17:00 h con la charla reflexiva “El síndrome del impostor en la era digital: Descubrí tu verdadero valor en un mundo donde el algoritmo lo sabe todo”.

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Ante cualquier duda o consulta sobre el programa, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas de contacto 0981 200 015, 0961 782 860 y 0971 376 250.