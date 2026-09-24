Arquidiócesis de Asunción expresa solidaridad ante casos de acoso y violencia digital en la UNA

Arquidiócesis de Asunción expresa solidaridad ante casos de acoso y violencia digital en la UNA

Ante las recientes denuncias de difusión no consentida de imágenes y montajes con inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Arquidiócesis de la Santísima Asunción emitió un comunicado exigiendo justicia, cero impunidad y llamando a la ciudadanía a no viralizar material comprometedor.