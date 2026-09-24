Arquidiócesis de Asunción expresa solidaridad ante casos de acoso y violencia digital en la UNA

La Arquidiócesis de la Santísima Asunción se pronunció este 24 de septiembre de 2026 ante las recientes y graves denuncias de violencia sexual y acoso en entornos digitales registradas en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
A través de un comunicado oficial, la Iglesia Católica expresó su absoluta cercanía y solidaridad con todas las personas afectadas, advirtiendo sobre las profundas consecuencias reales, de temor y sufrimiento que generan estas agresiones.
El documento episcopal denuncia específicamente la difusión no consentida de imágenes privadas, la exposición de datos personales y la creación de montajes sexuales mediante la manipulación tecnológica e inteligencia artificial.
En este sentido, la institución subraya que la responsabilidad recae exclusivamente sobre quienes crean, solicitan o difunden los materiales, y no sobre las víctimas.
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Citando las encíclicas Fratelli tutti (del papa Francisco) y Magnifica Humanitas (del papa León XIV, publicada en mayo de 2026), la Arquidiócesis enfatiza que ni el anonimato ni las plataformas digitales pueden constituirse en refugios de impunidad.
Asimismo, se hace un llamado directo a las autoridades de la UNA, al Ministerio Público, en especial a su Unidad Especializada en Delitos Informáticos, y al Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional para que actúen con celeridad y firmeza.
Finalmente, el mensaje exhorta a la ciudadanía a cortar la cadena de reenvíos, a no minimizar ni justificar estos hechos bajo ningún pretexto, y a promover una ciudadanía digital responsable basada en el respeto a la dignidad inalienable de toda persona.