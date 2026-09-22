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22 de septiembre de 2026 a la - 06:23

Denuncias de violencia digital en la UNA: varios centros de estudiantes instan medidas a las autoridades

La Dirección de Sociología invita a la al Simposio de Sociología 2024 de FACSO-UNA.
La Dirección de Sociología invita a la al Simposio de Sociología 2024 de FACSO-UNA.Gentileza

A través de un pronunciamiento oficial, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (CEFACSO) hizo un llamado a frenar la propagación de imágenes no consentidas y exigió a las autoridades medidas eficaces de contención y sanción sin revictimización. Esto se da luego de una grave denuncia de violencia digital, acoso y montaje con IA que afecta a estudiantes de la Facultad de Arquitectura.

Por ABC Color
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En el marco del seguimiento a los recientes casos de violencia digital y acoso que afectan a varias unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el gremio estudiantil de la facultad de Ciencias Sociales ha reafirmado una postura firme frente a la problemática, centrando el debate en el impacto colectivo de estas conductas y la urgente necesidad de generar entornos seguros.

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A través de un comunicado emitido por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (CEFACSO) —en consonancia con los reclamos impulsados previamente por la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA)—, los representantes expresaron su solidaridad con las afectadas y denunciaron la persistencia de prácticas que atentan contra la intimidad y dignidad de las alumnas.

Comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (CEFACSO).
Comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (CEFACSO).

La responsabilidad colectiva en el entorno digital

El documento pone un énfasis particular en la dinámica de la violencia digital, señalando que el daño no finaliza con la persona que crea o publica inicialmente el material sin consentimiento.

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Según expresaron, la cadena de violencia se sostiene y amplifica a través de quienes reciben, guardan, solicitan o vuelven a compartir los contenidos en plataformas digitales.

Asimismo, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, la representación gremial remarcó que estos hechos no deben abordarse como episodios aislados, sino como manifestaciones de dinámicas de poder y patrones culturales que históricamente han expuesto y vulnerado a las mujeres.

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Exigencia de garantías institucionales

Más allá del rechazo social, la comunidad estudiantil instó a que los estamentos correspondientes actúen con celeridad. Entre las demandas principales, exigen que se garantice una protección y acompañamiento integral a través de canales seguros, confidenciales y con apoyo psicológico y legal para las afectadas.

Comunicado oficial del Rectorado de la UNA en un documento con encabezado institucional.
El Rectorado de la UNA emitió un comunicado sobre acciones contra la violencia digital y acoso sexual en facultades.

De igual manera, remarcan la necesidad de evitar cualquier tipo de revictimización, asegurando que los procedimientos sumarios y administrativos no expongan nuevamente a quienes sufren los amedrentamientos.

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Finalmente, solicitan sanciones ejemplares mediante la aplicación rigurosa del régimen disciplinario y la remisión de los antecedentes a las instancias judiciales competentes.

Fachada del rectorado de la UNA, campus de San Lorenzo.
Fachada del rectorado de la UNA, campus de San Lorenzo. Foto: archivo.

Tanto el Ministerio de la Mujer como el Rectorado de la UNA han tomado intervención tras los pronunciamientos, mientras el estamento estudiantil insiste en que la respuesta institucional no debe limitarse a medidas reactivas, sino a la construcción permanente de una universidad libre de violencia.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.