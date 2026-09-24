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24 de septiembre de 2026 a la - 10:51

ReumaFest: mirá la invitación que hace Julio Mazzoleni

Julio Mazzoleni, con camisa blanca y expresión amigable, gesticula con las manos en una oficina con documentos sobre la mesa.
Julio Mazzoleni, exministro de Salud, hace una invitación a participar del "ReumaFest" una iniciativa de la Sociedad Paraguaya de ReumatologíaCaptura de vídeo

La Sociedad Paraguaya de Reumatología impulsa una jornada especial de distensión dirigida a todas las personas que conviven con enfermedades reumáticas. En el marco del mes conmemorativo por esta afección, el exministro de Salud, Julio Mazzoleni, protagoniza un video oficial donde extiende una invitación a los pacientes y sus familias para compartir un espacio de encuentro, apoyo y celebración.

Por ABC Color
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Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, que se recuerda cada 12 de octubre, la Sociedad Paraguaya de Reumatología organiza una actividad denominada “ReumaFest 2026”.

Para promocionar este encuentro, la institución difundió a través de sus redes un material audiovisual encabezado por el exministro de Salud y reconocido médico reumatólogo Julio Mazzoleni.

Un espacio para la familia y los pacientes

De acuerdo con los detalles brindados por Mazzoleni, el evento se llevará a cabo el sábado 24 de octubre en el puerto del muelle de la ciudad de Asunción. La jornada promete ser un espacio íntegramente dedicado a la recreación y el esparcimiento. En ese sentido, el médico adelantó que durante el encuentro “habrá entretenimiento, música y muchas sorpresas”.

El objetivo principal de la organización es brindar un momento de alegría y acompañamiento mutuo para quienes sobrellevan estas patologías crónicas. “Queremos celebrar juntos. Trae a tu familia, vení a disfrutar”, expresó el especialista.

Afiche del ReumaFest 2026 con guitarra electrónica y texto colorido invitando a participar en actividades artísticas y gastronómicas.
El afiche promocional del ReumaFest 2026 invita a participar en el evento cultural y artístico que se llevará a cabo en Asunción.

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¿Quién es Julio Mazzoleni?

El doctor Julio Daniel Mazzoleni Insfrán es médico cirujano egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Posteriormente, continuó sus estudios superiores en Estados Unidos, donde completó la especialización en Reumatología en la Universidad Emory.

A lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó como jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y ejerció la presidencia de la Sociedad Paraguaya de Reumatología en dos periodos. Además, cuenta con experiencia docente en el área médica y prestó servicios en la Sanidad Militar por 18 años.

Archivo 2020. El doctor Julio Mazzoleni en una de las conferencias semanales en el marco de la crisis sanitaria por el covid-19.
Archivo 2020. El doctor Julio Mazzoleni en una de las conferencias semanales en el marco de la crisis sanitaria por el covid-19.

En la función pública, ejerció el cargo de ministro de Salud Pública y Bienestar Social entre agosto de 2018 y marzo de 2021. Su paso por la cartera sanitaria estuvo marcado por la pandemia de covid-19 y su salida fue el desenlace del malestar social a causa del desabastecimiento de los hospitales y el retraso en la llegada de las vacunas.

Actualmente, trabaja en el sector privado y se desempeña como conferencista del área de reumatología, tanto a nivel local como internacional.

Mazzoleni en traje oscuro frente a un panel de exhibición colorido sobre reumatología, mientras otros asistentes caminan detrás.
El exministro de Salud Julio Mazzoleni en un congreso médico en Estados Unidos. Foto: LinkedIn

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