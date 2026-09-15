Pacientes con enfermedades raras apoyan a viceministro que tomó del cuello a médico

En un altercado que hasta ahora sigue generando un gran revuelo político y gremial en el sector salud, el viceministro de Salud, Saúl Recalde, tomó del cuello y acorraló contra la pared al Dr. Freddy Cantero, quien supuestamente lo vinculó con el narcotráfico y la mala praxis, en redes sociales.

Durante el cruce, le profirió frases intimidantes como “a vos no te va a ir bien, partner”.

Ante este suceso, la Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras (FEPPER) alzó su voz a través de un comunicado oficial para expresar su rotundo respaldo a la labor desarrollada por el Dr. Raimundo Saúl Recalde Ortiz.

Según reza el documento institucional, la federación destacó la apertura, empatía y la respetuosa predisposición mostrada por el viceministro para escuchar las problemáticas y atender las urgencias de los pacientes que llegan hasta la capital e interior del país.

FEPPER enfatizó que las gestiones conjuntas implementadas con Recalde han permitido brindar respuestas a pacientes imposibilitados de trasladarse. Por este motivo, la organización solicitó formalmente la continuidad en los proyectos y mesas de trabajo, pidiendo expresamente que el funcionario continúe en su puesto para no frenar los avances logrados en beneficio de sectores vulnerables.

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En un tono firme, la organización fijó postura frente a ataques recientes en el escenario político y mediático: “FEPPER no condice con agravios, maltratos, ni difamaciones; sostenemos que no son formas de hacer patria”.

Asimismo, los representantes recordaron que, si bien existen diferencias de criterios, el respeto debe prevalecer y detrás de cada autoridad o actor político se encuentra una familia.

Desde la federación hicieron un llamado a canalizar denuncias por las vías oficiales en caso de existir delitos reales, exhortando a la ciudadanía a demostrar patriotismo trabajando por la salud del pueblo y no escudándose en ataques virtuales.

Agenda de propuestas y no de supuestos

El pronunciamiento concluye advirtiendo que el sistema de salud pública en Paraguay “ya no soporta más imprevistos ni agravios” y se encuentra en una situación delicada. Por ello, FEPPER instó a dejar de lado las acusaciones subliminales, falsos testimonios o suposiciones, para centrarse estrictamente en debatir ideas, proyectos, programas de salud y fórmulas de crecimiento presupuestario.

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“Desde FEPPER instamos al trabajo conjunto constante en favor de la salud del pueblo. Hagamos patria, no politiquería”, sentencia el comunicado respaldado por diversas organizaciones y asociaciones de pacientes adheridas a la red.