Suspenden clases en una escuela de Capiibary

La medida de protesta se desarrolla frente a la Supervisión Educativa de la ciudad, con el acompañamiento de toda la comunidad educativa del local escolar instalado en el asentamiento Jahape de este municipio. Los manifestantes anuncian que, mientras no haya una respuesta favorable al pedido, no van a levantar el reclamo.

Los rubros que solicitan corresponden al 1.º y 2.º grado, que, según los afectados, desde el inicio de este año lectivo, unos 22 alumnos no cuentan con docentes asignados para el desarrollo de las clases. Debido a este grave inconveniente, exigen que el ministro de Educación, Luis Ramírez, y su equipo de trabajo vean la manera de solucionar el problema.

En lo que concierne a la medida de fuerza que llevan adelante, el presidente de la ACE, Avelino Velázquez, expresó que, mientras no logren el objetivo, cual es la provisión de los dos rubros que faltan por parte del MEC, la manifestación de la comunidad educativa seguirá firme, sin descartar el paro indefinido de las clases.

Muchas promesas

El dirigente y padre de familia lamentó que, a ocho meses del inicio de las actividades académicas, el Ministerio de Educación no pueda solucionar el problema, teniendo en cuenta que ya realizaron todos los trámites en las direcciones correspondientes, incluida la Supervisión de Área de Capiibary y la Dirección Departamental de Educación, sin conseguir el resultado esperado.

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“Entendemos que llegar a esta instancia no es lo más conveniente, pero es la única arma que nos queda en esta situación, teniendo en cuenta que no estamos siendo escuchados por las autoridades. También advertimos que, si no tenemos el resultado que estamos esperando, ninguno de los grados va a reiniciar las clases, por lo que esperamos subsanar el inconveniente con el correr de las horas”, subrayó Velázquez.

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Por su parte, el director de la escuela profesor Teodoro Vega, instó a los superiores del MEC a buscar la forma de dar un corte definitivo al problema, asignando los dos rubros que están solicitando para que se puedan normalizar las clases con los alumnos.

La Escuela Básica 7906 José Gaspar Rodríguez de Francia funciona desde el jardín de infantes hasta el 9º grado, con 127 alumnos en los turnos mañana y tarde. Cuenta con cinco aulas en funcionamiento y una en construcción.

Intentamos conocer la versión de la directora departamental de Educación, Lic. Olga Servín, llamando a su número de teléfono, pero la misma no atendió nuestra llamada.