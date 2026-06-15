Toman escuela en Santaní: ¿qué exigen al MEC?

La comunidad educativa de la escuela Doctor Raúl Peña de la compañía Guaicá de San Estanislao exige un rubro docente de grado para la profesora que, desde hace meses, trabaja como reemplazante en la institución.

A mediados de 2025 se le otorgó un permiso especial a la profesora del primer grado para poder seguir un tratamiento médico. Fue reemplazada por otra educadora con la promesa de que, al inicio del año lectivo 2026, le asignarían un rubro para cubrir el turno vacante en el horario de la tarde.

Sin embargo, la docente sigue trabajando sin percibir remuneración alguna del MEC, por lo que hace algunos días comunicó a los padres de familia que ya no podría cubrir el horario, según señalaron.

Francisca Jara, madre de familia, expresó que, debido al inconveniente presentado, 19 alumnos del primer grado no están desarrollando clases. La situación no solo perjudica a los niños, sino a toda la institución.

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Desentendida

“Pedimos a la directora departamental de Educación, Olga Servín, que nos firme la aprobación del pedido que le hemos presentado y que no se haga la desentendida de nuestro reclamo. Mientras no contemos con ese documento, no vamos a levantar la protesta que estamos iniciando desde esta mañana por la falta de acompañamiento de quienes manejan la distribución de los rubros, entre ellos la directora departamental”, agregó Jara.

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El director de la escuela, profesor Osvaldo Costa, expresó su preocupación por la medida tomada por los padres de familia, pero señaló que también entiende el reclamo que realizan.

Hacer las gestiones

El supervisor de área, profesor Alcides Barreto, mantuvo una reunión con los manifestantes y se comprometió a hacer las gestiones necesarias con sus superiores, con el propósito de dar tranquilidad a la comunidad educativa y evitar que se extienda la pérdida de clases.