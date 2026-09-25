Camión pierde una rueda y carga de ladrillos en plena hora pico en Lambaré

Un camión que transportaba ladrillos quedó varado este viernes sobre la avenida Cacique Lambaré, casi Luis María Argaña, luego de que una de sus ruedas traseras se desprendiera y provocara la caída de parte de la carga.

El vehículo ocupa parte de una de las calzadas del carril de ingreso a la Capital, lo que ocasiona una importante congestión vehicular en uno de los principales accesos desde Lambaré hacia Asunción.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Lambaré se encuentran en el lugar dirigiendo la circulación y procurando agilizar el tránsito.

Mientras tanto, trabajadores del camión realizan las tareas de despeje de los ladrillos que quedaron esparcidos sobre el pavimento.

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PMT presume sobrecarga del camión

Según los primeros datos proporcionados por agentes de la PMT, el camión habría estado sobrecargado. La hipótesis es que, al pasar por un desnivel ubicado en la zona de una alcantarilla en el pavimento, se desprendió un par de ruedas del eje trasero, del lado derecho.

“Hasta las 08:30 es hora pico. Sospecho que pasó el peso de la carga y agarró el alcantarillado, por lo que se le cayó la rueda”, señaló un inspector de PMT interviniente.

El funcionario destacó que el hecho pudo haber tenido consecuencias más graves si se producía en una zona de pendiente.

“Esto no puede suceder. Se están viendo muchos accidentes de este tipo y se tiene que ver de solucionar esta clase de sobrecarga en un camión”, manifestó.

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Camión pesado tenía prohibido circular por la avenida

La PMT informó, además, que intervino en el caso y que el conductor será sancionado administrativamente.

De acuerdo con lo señalado por los agentes, los camiones pesados de doble eje tienen prohibido circular por la avenida Cacique Lambaré. La infracción contempla una multa de entre seis y 10 jornales.