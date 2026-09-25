Nacionales
25 de septiembre de 2026 a la - 08:31

Camión pierde una rueda y carga de ladrillos en plena hora pico en Lambaré

Camión de carga de ladrillos varado en la calzada, junto a ladrillos esparcidos y un vehículo detenido en un entorno urbano.
El vehículo pesado bloquea parcialmente uno de los carriles de ingreso a la capital. Se aprecia la magnitud de la carga caída y cómo el incidente afecta la circulación en este transitado acceso.Pablo Otazú

En plena hora pico, un camión perdió una rueda trasera y parte de su carga de ladrillos sobre la avenida Cacique Lambaré, generando tránsito lento hacia Asunción.

Por ABC Color
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Un camión que transportaba ladrillos quedó varado este viernes sobre la avenida Cacique Lambaré, casi Luis María Argaña, luego de que una de sus ruedas traseras se desprendiera y provocara la caída de parte de la carga.

El vehículo ocupa parte de una de las calzadas del carril de ingreso a la Capital, lo que ocasiona una importante congestión vehicular en uno de los principales accesos desde Lambaré hacia Asunción.

Agentes de tránsito con chalecos verdes dirigen el tráfico junto a un camión varado, mientras conductores observan la situación.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Lambaré se encuentran en el lugar desviando el tránsito y coordinando el paso de vehículos para intentar mitigar la congestión vehicular provocada por el percance.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Lambaré se encuentran en el lugar dirigiendo la circulación y procurando agilizar el tránsito.

Mientras tanto, trabajadores del camión realizan las tareas de despeje de los ladrillos que quedaron esparcidos sobre el pavimento.

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Dos trabajadores levantan ladrillos caídos en la calle, bajo un día soleado, cerca de un comercio de óptica.
El camión de carga permanece varado sobre la avenida Cacique Lambaré tras el desprendimiento de una de sus ruedas traseras. Parte de la carga de ladrillos se esparció sobre el pavimento y la vereda.

PMT presume sobrecarga del camión

Según los primeros datos proporcionados por agentes de la PMT, el camión habría estado sobrecargado. La hipótesis es que, al pasar por un desnivel ubicado en la zona de una alcantarilla en el pavimento, se desprendió un par de ruedas del eje trasero, del lado derecho.

“Hasta las 08:30 es hora pico. Sospecho que pasó el peso de la carga y agarró el alcantarillado, por lo que se le cayó la rueda”, señaló un inspector de PMT interviniente.

Dos hombres trabajan para despejar ladrillos en la avenida, mientras un camión azul parcialmente cubierto está en el fondo.
Trabajadores del camión inician las labores manuales de limpieza y recolección de los ladrillos regados, bajo la atenta mirada de transeúntes. El camión muestra daños visibles en la estructura de la caja tras el colapso.

El funcionario destacó que el hecho pudo haber tenido consecuencias más graves si se producía en una zona de pendiente.

“Esto no puede suceder. Se están viendo muchos accidentes de este tipo y se tiene que ver de solucionar esta clase de sobrecarga en un camión”, manifestó.

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Camión volcado con ladrillos esparcidos en la carretera. Triángulos de advertencia indican peligro en entorno urbano.
Una vista trasera muestra el eje dañado del camión y la rueda desprendida a pocos metros. Se observan los triángulos de seguridad colocados para advertir a los conductores que se aproximan hacia Asunción.

Camión pesado tenía prohibido circular por la avenida

La PMT informó, además, que intervino en el caso y que el conductor será sancionado administrativamente.

De acuerdo con lo señalado por los agentes, los camiones pesados de doble eje tienen prohibido circular por la avenida Cacique Lambaré. La infracción contempla una multa de entre seis y 10 jornales.