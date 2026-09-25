Hospital de Santaní recibe por primera vez un digitalizador de rayos X y equipos informáticos

La entrega del digitalizador de rayos X y equipos informáticos fue posible mediante una cooperación del Ministerio de Salud, la Embajada de la República de China (Taiwán) y una universidad privada.

El Hospital Distrital de Santaní desde hace varios años venía experimentando problemas con el equipo de rayos X, debido a que el nosocomio solamente dispone de uno del tipo manual que funciona con placas, cuya capacidad es muy limitada en comparación con el que se recibió.

El director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, dijo que el digitalizador de rayos X se consiguió a través de la Dirección General de Descentralización del Ministerio de Salud, mediante las gestiones realizadas por el Consejo de Salud Local y la dirección del hospital.

Añadió que los equipos informáticos fueron donados por la Embajada de China Taiwán y serán utilizados especialmente en el área de mamografía, que funciona desde hace un poco más de un año.

Manifestó que la provisión de los nuevos equipos evitará que los pacientes se trasladen a Asunción para recibir la atención requerida para diagnósticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Será de mucha utilidad

La digitalización de la radiografía permitirá agilizar la entrega de las imágenes a los médicos tratantes, solamente utilizando una pantalla en sus respectivos consultorios, dijo el doctor Soria. Aseguró que con este nuevo sistema también habrá posibilidad de aumentar la cantidad de radiografías a la gente que necesita.

Lea más: Anuncian terminación de obras en el hospital de Santaní, pero faltan otras mejoras

Cooperación sirve para mejorar el servicio

La directora del hospital, Dra. Zulma Cabrera, señaló que todo tipo de cooperación sirve para mejorar el servicio a los usuarios del local sanitario. Sin embargo, reconoció que probablemente nunca será suficiente la ayuda que llega a la institución, teniendo en cuenta la enorme cantidad de pacientes que acuden al nosocomio.