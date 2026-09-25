Nacionales
25 de septiembre de 2026 a la - 11:20

Mades incauta casi 50 huevos de aves en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Un funcionario del Mades controla uno de los huevos que fue incautado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
Un funcionario del Mades controla uno de los huevos que fue incautado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

Técnicos del Ministerio del Ambiente (Mades) interceptaron un cargamento sospechoso con 48 huevos de aves silvestres en la principal terminal aérea del país, encendiendo las alarmas sobre el contrabando de material genético de la avifauna.

Por ABC Color
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En un operativo llevado a cabo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) logró la incautación de 48 huevos de aves silvestres, tras la detección de un equipaje sospechoso que pretendía ingresar o salir de la terminal aérea.

La intervención estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Vida Silvestre, quienes procedieron a realizar una inspección visual preliminar.

Durante el análisis, los técnicos detectaron marcadas diferencias en las características morfológicas de los especímenes, las cuales son compatibles con distintas especies de aves protegidas.

Ante la alta sospecha de que este cargamento esté directamente vinculado a una red de tráfico ilegal de fauna silvestre, los productos fueron retirados inmediatamente del pasajero y puestos bajo custodia y resguardo temporal del Mades.

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El procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de la Ley N.º 96/92 de Vida Silvestre y demás normativas ambientales vigentes que penalizan el comercio y la tenencia ilegal de especies nativas e exóticas.