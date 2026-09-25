Mades incauta casi 50 huevos de aves en el aeropuerto Silvio Pettirossi

En un operativo llevado a cabo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) logró la incautación de 48 huevos de aves silvestres, tras la detección de un equipaje sospechoso que pretendía ingresar o salir de la terminal aérea.

La intervención estuvo a cargo de especialistas de la Dirección de Vida Silvestre, quienes procedieron a realizar una inspección visual preliminar.

Durante el análisis, los técnicos detectaron marcadas diferencias en las características morfológicas de los especímenes, las cuales son compatibles con distintas especies de aves protegidas.

Ante la alta sospecha de que este cargamento esté directamente vinculado a una red de tráfico ilegal de fauna silvestre, los productos fueron retirados inmediatamente del pasajero y puestos bajo custodia y resguardo temporal del Mades.

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El procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de la Ley N.º 96/92 de Vida Silvestre y demás normativas ambientales vigentes que penalizan el comercio y la tenencia ilegal de especies nativas e exóticas.

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