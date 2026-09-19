Venta ilegal de aves silvestres en Luque motivó intervención del Mades

En un procedimiento llevado a cabo dentro de la estrategia nacional de combate al tráfico de fauna silvestre, funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) ejecutaron una intervención en la ciudad de Luque al detectar la comercialización ilegal de aves nativas en la vía pública.

Durante el operativo, las autoridades retiraron del sitio un total de siete ejemplares: cinco catitas chiriri, un maracaná ala roja y una cotorrita común. Las aves fueron puestas a resguardo de inmediato para garantizar su asistencia y evaluar sus condiciones generales.

La institución informó que los ejemplares rescatados fueron entregados a la organización ASORA, donde permanecerán bajo cuidado especializado y seguimiento veterinario, conforme a los protocolos vigentes para la atención de la fauna silvestre.

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Rescate y devolución de una gallineta overa a su hábitat

Por otra parte, técnicos de la Dirección General de Biodiversidad del Mades acudieron al rescate de una gallineta overa que había caído accidentalmente en la residencia de un poblador, ubicada en una zona urbana.

El ejemplar fue asistido de manera oportuna por los especialistas, quienes le brindaron los cuidados necesarios y evaluaron su condición clínica. Tras constatar que el ave se encontraba en perfecto estado de salud, se coordinó su restitución al medio natural.

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La liberación se concretó en el Parque Ñu Guasu, un espacio adecuado para esta especie asociada a ambientes acuáticos y zonas de vegetación cercana al agua. Desde la institución recuerdan la importancia de respetar a los animales en su ecosistema para asegurar su conservación.

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